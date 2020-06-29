Оглашена повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На повестке заседания законопроекты о поправках в Налоговый кодекс (третье чтение), законы "О нотариате" (третье чтение), "О социальном страховании" (третье чтение), "О государственном земельном порядке, мониторинге земель и землеустройстве" (третье чтение), "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" (третье чтение), "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" (третье чтение) и "О грантах" (третье чтение).