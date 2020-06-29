https://news.day.az/politics/1248821.html Оглашена повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса
Оглашена повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса
Стала известна повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На повестке заседания законопроекты о поправках в Налоговый кодекс (третье чтение), законы "О нотариате" (третье чтение), "О социальном страховании" (третье чтение), "О государственном земельном порядке, мониторинге земель и землеустройстве" (третье чтение), "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" (третье чтение), "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" (третье чтение) и "О грантах" (третье чтение).
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