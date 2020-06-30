Президент Ильхам Алиев наградил Алевтину Бровкину почетным дипломом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Алевтины Федоровны Бровкиной "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в укреплении научных связей между Азербайджаном и Россией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.