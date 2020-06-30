Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы уделяем большое внимание, особенно в период пандемии, внутреннему туризму

Сейчас мы уделяем большое внимание, особенно в период пандемии, внутреннему туризму.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

"Мы будем следовать рекомендациям ВТО. Конечно же, будем наблюдать, как я уже сказал, за действиями стран, которые имеют наиболее развитую туристическую индустрию. Тем более, что можно сказать, что уже одна треть летнего сезона осталась позади. Поэтому, наверняка, в июле и в августе уже будут больше открываться. Я вот наблюдаю за тем, что происходит в мире, вижу, что уже восстанавливается авиасообщение между туристическими направлениями, поэтому мы будем очень пристально за этим следить", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сейчас в Азербайджане уделяется большое внимание, особенно в период пандемии, внутреннему туризму.

"Потому что хотя он полностью не заместит внешний туризм, но, тем не менее, может загрузить в определенной степени нашу туристическую инфраструктуру, в том числе в регионах. Поэтому с учетом того, что пока что азербайджанские граждане не могут выезжать за рубеж, конечно же, внутренний туризм может быть тем фактором, который поддержит туриндустрию. Ну и как только пандемия сойдет на нет, конечно же, мы должны очень четко планировать наши шаги. Еще раз хочу сказать, что будем ждать дальнейших ваших советов, рекомендаций в этой области, чтобы не допустить ошибок и делать шаги именно те, которые будут вести к восстановлению туристической отрасли", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил уверенность, что туристическая отрасль во всем мире восстановится.

"Это однозначно, это просто вопрос времени. И мы будем дальше продолжать и инвестировать в эту сферу, и создавать еще большие условия для иностранных туристов. Потому что все факторы, которые способствовали бы этому в Азербайджане, существуют. Это и стабильная общественно-политическая обстановка, и безопасность, и гостеприимство нашего народа, и исторические памятники, и природное многообразие, и летний туризм, и зимний туризм, и кухня азербайджанская. Так что все факторы здесь. И географическое расположение, и наше авиасообщение с различными странами мира. Поэтому только целенаправленная работа и наращивание потенциала. Плюс, конечно же, устранение бюрократических препятствий, которые препятствуют, например, большему притоку иностранных граждан в страну. Это все у нас на повестке дня", - добавил Президент Ильхам Алиев.