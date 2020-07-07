Российский генерал-армянин устроил скандал

"Нжде - наш герой, разумеется, они (азербайджанцы - Ред.) не хотят, чтобы воздвигли его памятник. А этот памятник вечно будет стоять и напоминать нам, кто есть наши враги".

Накануне такое громкое заявление сделал в интервью армянским СМИ генерал-лейтенант в отставке Норат Тер-Григорянц. При этом, он посчитал не достойным внимания факт сотрудничества Нжде с германскими фашистами: "Ну и что с того, что он делал что-то вместе с германцами, он же не воевал против советской власти. Хорошо, что он армянин, наш герой, и мы гордимся им".

"После подобных откровений выжившего из ума армянского генерала, высказанных в духе того самого Нжде, напрашивался вывод - комментарии здесь излишни. Однако, учитывая тот факт, что эти идеи разделяет подавляющее большинство населения соседней с нами республики, было бы непростительно пропустить мимо ушей умозаключения не блещущего знаниями вояки. Кстати, этот генерал хотя и называется армянским, но носит российскую форму и является гражданином России", - сказал в комментарии Day.Az директор информационно-аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

По его словам, в Азербайджане Нжде, если выразиться современной терминологией, считают военным преступником, который со своими бандами совершал этнические чистки азербайджанцев в Зангезуре. Его головорезы уничтожили и предали огню десятки азербайджанских сел, вырезали тысячи стариков, женщин и детей только за то, что они были азербайджанцами.

"Знаете, в этой кровавой бойне пострадали и мои предки. Потому я и все мои соотечественники будем против возвеличивания памяти этого кровожадного изверга, пропитанного идеями расового превосходства армян и "воссоздания мифической Армении"", - подчеркнул наш собеседник.

Что же касается "мелких делишек с германцами" и того, что Нжде "не воевал против советской власти", то, как заметил Сохбет Мамедов, этот приспешник нацистов во время Великой Отечественной войны имел девиз: "Кто сражается за Германию, тот сражается за Армению!" Именно Нжде в 19-20-ых годах прошлого века воевал в Зангезуре против Красной Армии, именно он вместе с Дро (Драстамат Агаян), стояли у истоков создания армянского легиона, который в составе войск СС осуществлял карательные операции в Крыму. Именно под его началом подготавливались армянские диверсанты и впоследствии перебрасывались за линию фронта.

"А сколько русских, украинцев, евреев и представителей других национальностей расстреляли и подвергли пыткам карательные отряды армянского легиона, еще предстоит определить. Все, о чем я поведал выше - доказанные факты, которые хранятся в архивах и нашли отражение в докладах МИД и министерства обороны Российской Федерации. Но, несмотря на это, этот генерал и многие другие в Армении сегодня смеют гордиться Нжде и возводить его в ранг героя, а значит, разделяют его идеи. Хотя сомневаться в этом не приходится - на совести генерала Тер-Григорянца лежит ответственность за геноцид азербайджанцев в Ходжалы и в Карабахе в целом, поскольку именно он в те годы был начальником Генштаба ВС и первым заместитель министра обороны Республики Армения - страны, которую весь мир считает агрессором. Следовательно, для меня и моих соотечественников он - военный преступник.

Напоследок хотелось бы сказать вот о чем. Россия, где на всех уровнях жестко осудили героизацию нацистов в Армении, недавно торжественно отметила 75-летие Победы и готовится к маршу "Бессмертного полка". Как тот же восторгающийся нацистом Нжде российский гражданин Норат Тер-Григорянц будет смотреть в глаза сыновьям, дочерям и внукам тех солдат, которые пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной? Среди них ведь были и те, кто был убит карательными отрядами армянского легиона. Не думаю, что внуки героев, убиенных головорезами Нжде, простят любовь к пособнику фашистов. А если преступный генерал после всего им сказанного продолжит "гарцевать" в генеральском мундире и гордиться "героем Нжде", это будет значить, что в России творится что-то неладное", - сказал глава центра "Иреван".

Лейла Таривердиева