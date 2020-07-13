Мевлют Чавушоглу: Мы готовы пожертвовать жизнями за Азербайджан - ВИДЕО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией об Азербайджане на своей официальной странице в "Twitter".
Как передает Day.Az, в публикации размещено видео с государственными гимнами Турции и Азербайджана.
"Мы готовы пожертвовать жизнями за Азербайджан", - написал Чавушоглу.
Напомним, что ранее турецкий министр иностранных дел призвал Армению образумиться и подчеркнул, что Турция, используя все имеющиеся средства, всегда будет рядом с Азербайджаном в деле защиты его территориальной целостности.
"Провокация ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана показывает, что Армения встала на тропу войны. Мы не оставим Азербайджан в одиночестве!", - сказал Чавушоглу.
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