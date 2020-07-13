Мевлют Чавушоглу: Мы готовы пожертвовать жизнями за Азербайджан - ВИДЕО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией об Азербайджане на своей официальной странице в "Twitter".

Как передает Day.Az, в публикации размещено видео с государственными гимнами Турции и Азербайджана.

"Мы готовы пожертвовать жизнями за Азербайджан", - написал Чавушоглу.

Напомним, что ранее турецкий министр иностранных дел призвал Армению образумиться и подчеркнул, что Турция, используя все имеющиеся средства, всегда будет рядом с Азербайджаном в деле защиты его территориальной целостности.

"Провокация ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана показывает, что Армения встала на тропу войны. Мы не оставим Азербайджан в одиночестве!", - сказал Чавушоглу.