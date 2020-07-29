ПВО Азербайджана уничтожили очередной армянский беспилотник

Вечером 29 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.