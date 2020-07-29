https://news.day.az/politics/1257637.html ПВО Азербайджана уничтожили очередной армянский беспилотник
ПВО Азербайджана уничтожили очередной армянский беспилотник
Вечером 29 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре