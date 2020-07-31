Президент Ильхам Алиев: У нас нет никаких интересов на территории Армении

У нас нет никаких интересов на территории Армении.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии Балакенского регионального центра ASAN xidmət.

"Я сказал, что азербайджанская армия полностью укомплектована, необходимости в дополнительной живой силе сегодня нет. Но при необходимости более 50 тысяч человек, зарегистрированных в течение одной недели, готовы сражаться за Родину, за землю", - сказал глава государства.

Знаете, эти события еще раз показали фашистскую сущность Армении, их трусливую натуру, потому что уже не первый раз агрессор после поражения на поле боя переходит к действиям против мирного населения, отметил он.

"Наши села подверглись обстрелу. В результате огня, открытого этими подлыми людьми, погиб 76-летний аксакал. Это зверство. Войну ведут армии, солдаты, добровольцы. Однако наш презренный сосед ведет войну с мирным населением, так же, как совершил Ходжалинский геноцид, убил невинных людей - детей, женщин. В Ходжалы враг совершил убийство 613 человек, более тысячи человек пропали без вести. "Вина" этих людей была в том, что они являлись азербайджанцами. Для армянских националистов этого фактора достаточно. Это были безоружные гражданские лица. Воспользовавшись этим и слабостью тогдашней власти, армянские бандитские отряды совершили чудовищное преступление, геноцид против нашего народа. То же самое они хотели сделать и на сей раз. Иначе зачем бомбардировать мирное население, обстреливать его из артиллерийских орудий, минометов? Еще раз хочу сказать, увидев свою беспомощность на поле боя, они прибегают к самым грязным действиям. Именно по такому сценарию были организованы и апрельские бои 2016 года. В то время наши села также регулярно подвергались обстрелу с захваченных Арменией позиций. Проведя с высоким профессионализмом контрнаступательную операцию, Азербайджанская армия вернула захваченные стратегические высоты и вынудила врага бежать. События, произошедшие в Товузском районе, являются повторением того же сценария. Мы должны знать это. Должны знать натуру соседа, с которым находимся лицом к лицу. Никогда не должны забывать этого! Никогда не должны забывать и не забудем Ходжалинский геноцид! Нанеся врагу очередной сокрушительный удар, мы вновь увидели, насколько они беспомощны и не уважают даже самих себя. Они немедленно обратились в Организацию Договора по коллективной безопасности - ОДКБ, членами которой являются, попросили у них помощи. Я говорил, еще раз хочу сказать: ОДКБ не имеет и не может иметь никакого отношения к этому. Потому что Армения - агрессор. Их основная цель заключалась именно в этом - спровоцировать конфликт на государственной границе, а затем обвинить в этом Азербайджан и попросить военной помощи у ОДКБ. Именно в этом и заключались их грязные цели, они пытались вовлечь в эти грязные игры членов ОДКБ, но не вышло. ОДКБ не выступила ни с каким заявлением, лишь дала комментарий по вопросу, состоящий из общих слов. Но посмотрите, сколько стран поддержали Азербайджан. Во-первых, все хорошо знают, знают и специалисты, что конфликт спровоцирован именно Арменией. Еще раз хочу сказать: у нас нет никаких интересов на территории Армении. У нас нет там военных целей, и международная общественность хорошо это знает. Именно поэтому, и не только поэтому, а вообще благодаря растущему авторитету Азербайджана, несколько международных организаций открыто поддержали нас. Совет сотрудничества тюркоязычных государств состоит из пяти стран. В Организацию исламского сотрудничества входят 57 стран, а в Движение неприсоединения - 120 стран. Ряд стран, в первую очередь, братская Турция, однозначно поддержали Азербайджан. Президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько раз продемонстрировал очень открытую, резкую и принципиальную позицию. Это еще раз показывает, что Турция и Азербайджан, как всегда, вместе - и в радостные, и в трудные дни. Мы можем опереться друг на друга и наша сила - в единстве. Эти международные организации и несколько стран, их официальные лица выступили с заявлениями в поддержку Азербайджана", - заявил Президент Ильхам Алиев.