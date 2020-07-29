https://news.day.az/politics/1257531.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенского регионального центра “ASAN xidmət” - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенского регионального центра “ASAN xidmət” - ФОТО
29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенского регионального центра ASAN xidmət.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в центре условиями.
Затем глава государства встретился с волонтерами ASAN.
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