Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенского регионального центра “ASAN xidmət”

29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенского регионального центра ASAN xidmət.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в центре условиями.

Затем глава государства встретился с волонтерами ASAN.

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