https://news.day.az/politics/1259709.html В Генпрокуратуре Азербайджана прошло оперативное совещание в расширенном составе - ФОТО - ВИДЕО
В Генпрокуратуре Азербайджана прошло оперативное совещание в расширенном составе - ФОТО - ВИДЕО
В Генеральной прокуратуре Азербайджана в режиме видеоконференции прошло оперативное совещание в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Как отмечается, на совещании состоялось обсуждение итогов работы, проделанной в первом полугодии 2020 года органами прокуратуры по направлениям, предусмотренным законом Азербайджана "О прокуратуре".
В ходе совещания с докладом выступил Генеральный прокурор Кямран Алиев.
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