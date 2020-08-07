Багдасаров наносит удары по интересам России

Политическое армянство продолжает дезинформировать широкую общественность, распространяя в сети исторические фальшивки, политические провокации и пропагандируя своих "героев" - популистов и аферистов разного масштаба и уровня.

Так, некий "арменовед" разместил в Yandex (Гендиректор Тигран Худавердян) статью, посвященную армянскому провокатору Семену Багдасарову, выступающему от имени россиян, но защищающему исключительно интересы армян.

Так называемый "арменовед" излил массу дифирамбов в адрес "великого" Багдасарова, а позже процитировал последнего, указав, с чем именно связано его "величие". Дело в том, что Багдасаров имел наглость заявить на российском телевидении, где был частым гостем, особенно у известного армянофила Соловьева, что "нынешняя Армения составляет всего лишь 7% от тех территорий, которыми в свое время якобы располагала и оставила на них "свои" исторические памятники". Багдасаров считает Арменией "Киликию, Эрзерум, Ван, Карс, Карабах, Нахичевань... "Правильнее было бы называть нынешнюю Армению "Восточная Армения", - не смущаясь, заявляет провокатор Багдасаров, подставляя Россию и девальвируя российские СМИ, представляющие ему свою платформу.

Вот так, в прямом эфире российских каналов периодически льется лживая армянская пропаганда, когда таким провокаторам, как Багдасаров, позволено называть территории, принадлежащие дружественным России государствам, частью никогда не существовавшей "великой Армении". Интересно, а как отреагировали бы в России, если бы на центральных каналах Азербайджана, Турции, Грузии назвали российские территории, например, Краснодарский и Ставропольский края, де-факто захваченные армянским этносом - "Северной Арменией"?

Что же касается армянских памятников, то их число заметно растет и на территории России, с авансом на будущее, когда настанет время юридически доказывать "исконность" армянского присутствия и на российских землях.

В том числе недавнее интервью Семена Багдасарова - это целенаправленная провокация армянского националиста, дашнака, засевшего в российских медиа и политических кругах, и отсюда наносящего удары по внешнеполитическим интересам России и стран-партнеров.

Багдасаров, будучи гражданином России, выражает свою позицию по вопросам международной политики в лучших традициях армянских дашнаков и сепаратистов. Отвечая на вопрос журналистов о недавнем обострении на армяно-азербайджанской границе, он заявляет: "Нагорный Карабах уже никогда не вернется в состав Азербайджана. Слабость азербайджанской армии - высокая склонность к панике. Достаточно будет провести пару акций устрашения, паника может захватить всю армию. Потом лицом к лицу они никогда не будут воевать. Только зная о своем многократном превосходстве".

Багдасаров - этот выскочка с сомнительной репутацией, берет на себя ответственность решать судьбу Карабаха и оценивать уровень азербайджанской армии, искажая очевидные факты. Когда представители ВС Азербайджана прошли по Красной Площади на параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом, наверное, очень многие получили достаточные показатели, чтобы оценить потенциал азербайджанской армии. И после боев на Товузском направлении именно российские военные эксперты отмечали возросший потенциал ВС Азербайджана. И если Азербайджан и Армения хоть раз проверят соотношение сил без участия союзника Армении, то Азербайджан в краткие сроки способен полностью восстановить свою территориальную целостность, включая Карабах. Если оценивать даже информационный фон, то паника проявляется именно в армянском обществе, когда возникает военная ситуация на границе. В отличие от московских популистов типа Багдасарова, поджигающих армян к войне, в самой Армении многие достаточно реалистично оценивают возможности армянской армии, которая без российской поддержки не сможет противостоять ВС Азербайджана. Это вам не 90-е, когда преданный всеми Азербайджан вынужден был отражать удары со стороны внутренних и внешних врагов. В принципе, Багдасаров может и на личном опыте проверить соотношение сил в зоне боевых действий, если не будет, как трус, отсиживаться в Москве и оттуда призывать народы к войне.

Багдасаров также в очередной раз пугает россиян "турецкой угрозой": "В столкновениях в Тавуше (в Товузе - авт.) четко проглядывается турецкий след. Азербайджан при всей своей агрессивности на словах, пойти на обострение ситуации мог только по наущению Турции".

Багдасаров лучше бы спросил у Пашиняна и Тонояна - по чьему наущению они атаковали границу Азербайджана, представители каких государств инструктировали Тонояна за несколько дней до этой операции? И какие внутренние цели преследовали армянские политики, пытаясь перевести во внешнее русло кризис власти в Армении? Азербайджан и Турция ответили и пресекли провокацию, которая с подачи Армении могла спровоцировать большую войну с участием региональных держав, в том числе России. А что касается "агрессивности" Азербайджана, то такова подлая "армянская правда", когда страна-оккупант, вооруженные силы которой находятся на территории другого государства, называет жертву агрессии - "агрессором".

Багдасаров, сидя в Москве, представляясь российским экспертом, нагнетает атмосферу враждебности как между двумя народами, так и с Россией, подогревает амбиции армянских шовинистов, тем самым бросая тень на Россию. Если в России позволяют таким опасным отщепенцам, вещая от имени России, призывать к войне, то ответственность возлагается, прежде всего, на кураторов российских СМИ. Почему они не привлекают его по статье за экстремизм, когда Багдасаров, по факту гражданин РФ, призывает страну-оккупанта Армению перейти к наступлению на Азербайджан и упрекает Ереван в нерешительности: "В случае начала боевых действий надо переходить к наступлению. Достаточно будет укрепиться на перевале, ведущем в Гянджу. Тогдашнее руководство Армении пошло на поводу международного сообщества, которое было против захвата Гянджи. При удобном случае эту ошибку надо будет исправить".

Наверное, это вина не только Багдасарова, дашнак он и есть дашнак, но почему он получает информационную трибуну в РФ, почему никто в Москве не призывает к ответственности этого оголтелого шовиниста, призывающего к признанию сепаратистского образования, которое Россия на официальном уровне не признает? Багдасаров, в противоречие и оскорбление официальной позиции РФ, заявляет: Нагорный Карабах - состоявшееся государство, могущее дать фору многим странам. Меня беспокоит то, что плохо идет заселение освобожденных (оккупированных - авт.) территорий. Надо интенсивнее работать, склонять вкладывать в экономику Нагорного Карабаха богатых зарубежных армян. Все, кто хочет, должен получать возможность обустроиться в Нагорном Карабахе".

Этот политический мошенник называет оккупированные Арменией территории Азербайджана, факт оккупации которых признается на уровне международного сообщества, "освобожденными", называет бандитский армянский режим на оккупированных территориях Азербайджана "состоявшимся государством" и призывает зарубежных армян быстрее заселять и активнее инвестировать в этот азербайджанский регион, чтобы стереть его привязку к Азербайджану. Однако россияне должны понимать, что потворствуя таким багдасаровым, они создают и для себя опасный прецедент: придет время, и тот же Багдасаров, или его дети и внуки, так же назовут Кубань, Ставрополь или Ростов "состоявшимся армянским государством"...

Разве "россиянин" Багдасаров хоть раз отреагировал на антироссийские действия Еревана, на протестные акции с лозунгами "Вон из Армении, русские свиньи!", на отключение российских каналов, на перенос армянскими адептами Сороса технологий "бархатной революции" в Россию (пример Хабаровска)? Нет, вся его деятельность и риторика направлены на разжигание межнациональной розни в РФ и осложнение внешнеполитических отношений России с ее региональными партнерами.

Возмутительным, бесстыдным, лживым является и высказывание Багдасарова о том, что "уважение прав других наций - непосильная задача для Азербайджана". Это подлое, противоречащее действительности обвинение Багдасаров бросает в адрес многонационального, поликонфессионального Азербайджана, где мирно сосуществуют представители многих народов, и умалчивает о ситуации в моноэтнической Армении, где практически не осталось представителей других наций, включая русских. Армяне продолжают компактно заселять самые благополучные регионы России. Да и сам Багдасаров почему-то живет себе в Москве, тогда как при таком уровне армянского национализма и шовинизма мог бы уже и переселиться в свою Армению.

Однако пока этот дашнак, враг России, пользуется такими привилегиями в информационном пространстве России, он будет максимально использовать предоставленные ему возможности во имя "великой Армении". Благо, и российские территории на подходе вслед за Карабахом...

Алла Михайлова