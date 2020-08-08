Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Сингапура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Сингапур Халиме Якуб.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и дружественному народу Сингапура самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Нынешний уровень азербайджано-сингапурских отношений и наше сотрудничество в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения, вызывают удовлетворение.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему народу - постоянного благосостояния", - говорится в поздравлении.