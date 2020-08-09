https://news.day.az/politics/1260905.html Солдаты азербайджанской армии принесли присягу - ФОТО
Солдаты азербайджанской армии принесли присягу - ФОТО
По поручению министра обороны Азербайджана в воскресенье в учебных частях и подразделениях азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.
Церемонии начались с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.
В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре