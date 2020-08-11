Армяне перестали считать союзником Россию

Похоже, что западные некоммерческие организации и правительство нынешней Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном добились своей цели. Как передает Day.Az со ссылкой на news.ru, все менее граждан Армении считают Россию дружественной страной. Данный тренд вытекает из данных нового исследования "Кавказский барометр", согласно которым только 57% армян рассматривают Россию в качестве главного друга.

Этот результат существенно отличается от показателей предыдущих опросов. Российский портал отмечает, что подобные настроения особенно стали преобладать в армянском обществе из-за антироссийски настроенного окружения Пашиняна и усердной работы НКО.

Исследование показывает, что уровень доверия снижается уже седьмой год подряд. Если в 2013 году 83% армян относились положительно к России, то через два года этот показатель снизился до 75%, а в 2017 году Россию в качестве дружественной страны назвали только 63% респондентов.

По словам исследователей, опрос в нынешнем году проводился с 21 февраля по 15 марта, то есть за полгода до начала агрессии Армении в Товузском направлении на азербайджано-армянской границе.

Российский портал связывает снижение доверия к России в Армении с внутриполитическим контекстом. Одной из важных причин отказа считать Москву дружественным международным игроком указывается русофобская деятельность заполонивших Армению западных НКО, о которых Пашинян заявил в недавнем интервью РБК, что они работают в Армении ещё с давних времён.

Действительно, начало прозападного вектора пути Армении возникло задолго до прихода "бархатного" премьера. Однако Пашинян каверзно скрыл реальность в своем интервью. Ведь именно во время его правления "расцвело" функционирование НКО (финансируемые мастером цветных революций Джорджем Соросом) и многих других фондов западных стран.

В свою очередь, правозащитные организации западных государств придерживаются принципа "услуга за услугу". В ответ на всевозможные привилегии со стороны нынешней армянской элиты, Запад закрывает глаза, а возможно и поощряет уголовные дела против бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Политическое преследование лидера главной оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, а также попытки давления с целью вынудить уйти в отставку состав Конституционного суда (в нарушении Конституции) также остается незамеченным всякого рода правозащитниками.

Несмотря на грубые нарушения, фонд Сороса недавно оказал Армении финансовую помощь в размере 600 тысяч долларов в связи с пандемией, причем, такого рода "пожертвований" не удостоилась ни одна страна СНГ.

На этом фоне 5 августа Президент Армен Саркисян одобрил закон, ограничивающий бесплатное иностранное вещание в Армении. Кстати, еще в январе глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Тигран Акопян громко заявлял о необходимости закрытия российских телеканалов.

По его словам, в цифровом мультиплексе Армении не должны вещать иностранные телекомпании, поскольку некие "пропагандистские" каналы формируют у армянских зрителей "крайне негативное мнение" об Армении и ее внутренних вопросах.

В этом контексте российский портал напоминает, как после победы "бархатной" революции в Армении Первый канал захотел взять у Пашиняна интервью, однако его помощник дал жёсткий отказ. "Вы, русские пропагандисты, нам неинтересны", - так он аргументировал свое решение.

Впрочем, ограничение на все российское касается не только телевидения. Например, в Армении нет ни одной государственной школы с обучением на русском языке (при том, что страна официально входит в ОДКБ и ЕАЭС. Для сравнения. в Азербайджане число школ с преподаванием на русском языке превышает 300).

Российский портал также замечает, что Пашинян вспоминает о партнёрстве с Россией только тогда, когда попадает в тяжелую ситуацию, в частности, когда Армения устраивает провокации в Нагорном Карабахе или на границе с Азербайджаном.

Отдельного упоминания заслуживает показательный случай, когда Пашинян отказался ехать на парад Победы в Москву в этом году, став единственным лидером среди стран - членов ОДКБ, не присутствовавших на 75-летии Дня Победы.Только после того, как Ереван обострил ситуацию на азербайджано-армянской границе (открыв огонь по азербайджанским УАЗам), Пашинян, предвидя сокрушительное поражение, стал искать помощи в Москве, призвав ее миротворить в регионе.

За последнее время руководство Армении сделало всё возможное, чтобы полностью подорвать доверие России и создать из нее образ врага для армянского общества. Шантаж ОДКБ со стороны Пашиняна в свете провокации в Товузе лишь доказали это.

Сорос может быть доволен - прозападные круги в Ереване весьма результативно выполняют свою работу.

Кирилл Малиновский