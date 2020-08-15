У Пашиняна нашли роскошные часы за миллион долларов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян при каждом удобном и неудобном случае старается выставить себя исключительным патриотом и приверженцем всего армянского. Мол, пью только армянскую воду, ношу только армянскую одежду вплоть до, пардон, кальсон.

Все помнят громкое обязательство Пашиняна носить часы только армянского производства. Два года назад он во всеуслышание заявил, что отоваривается чуть ли не на барахолке и покупает часы в простеньком ереванском магазине, где ему даже скидку делают из уважения. Уже в то время армянские СМИ писали о том, что часики то вовсе не армянского производства и стоят 50 тысяч долларов. Но Никол стоял на своем.

А на днях во время интервью Пашиняна ВВС на белых ручках армянского премьера были замечены и вовсе уж непатриотичные часики. Стоимость их, если верить Интернету, превышает миллион, и не каких-то драмов, а долларов США.

Хорошая, видно, зарплата у премьер-министра Армении...