Ни Азербайджан, ни Карабах, ни Ливан

В связи с обширными планами правящего режима Армении насчет армян Ближнего Востока, в очередной раз возник вопрос, на который нет четкого ответа даже у сами армянских историков: где она, эта загадочная "историческая родина" армян?

Дело в том, что после взрыва в Бейруте Ереван развернул бурную деятельность в направлении переселения армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана. Процесс идет под лозунгом "возвращения на историческую родину". Две семьи уже обустроены в оккупированной Шуше, и в Армении полагают, что это только начало.

Обращает на себя внимание не только наглость, с которой Ереван пытается решить демографические проблемы сепаратистов, но и то, с какой легкостью армянская сторона находит для армян одну "историческую родину" за другой. Регион просто кишит "историческими родинами" и "древними столицами" армян. Непонятно, как тут вообще смогли выжить другие народы. Исходя из особенностей национального менталитета современного армянства, можно предположить, что эти народы должны были быть подвергнуты этническим чисткам либо изгнаны со своих земель еще в библейские времена...

Так где же все-таки находится историческая родина армян и существует ли она вообще в том понятии, в каком мы привыкли воспринимать этот термин?

Если рассуждать об исторической родине армян, то необходимо отметить, что в отличие от, например, Азербайджана и Грузии, не существует такого понятия, как "истории Армении", существует "история армянского народа". И это о многом говорит, сказал в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов.

У армянского народа никогда не было конкретной статичной территории, которую они могли бы назвать исторической родиной. Армянская история - это история общин, религиозных и этнических. Эти разобщенные общины, которые жили в различных регионах Ближнего Востока, Малой Азии, Ирана, Кавказа, были объединены в одну надуманную историческую линию с вымышленными персонажами, географическими названиями, царями и событиями. И на рубеже 17-го века была слеплена так называемая "древняя история", являющаяся вымыслом и политическим проектом европейских держав, поддержанным в последующем и царской Россией.

Поэтому никто не может точно сказать, где находится историческая родина армян. Ни один армянский историк не укажет вам конкретной точки на глобусе. Одни ее связывают с Фракией и Фригией, то есть с Эгейским морем и территорией современной Греции, другие с Анатолией - территориями современной Турции, с Сирией, Ираком, другими странами Ближнего Востока, третьи видят родину армян на Кавказе. Причина, как я отметил выше, в том, что это были различные этнические и религиозные группы, впоследствии искусственно объединенные с целью создания проекта под названием "история армян".

Вопросы происхождения армян и ареала их расселения постоянно возникают. Строятся версии, что представляет собой современный армянский народ и из каких этносов формировался.

В этом контексте следует отметить, что под армянами в разные времена подразумевали различные этнические общины, которые объединяло григорианство, монофизитство. Тут и армяно-кыпчаки, армяно-таты, и армяно-курды, часть удин, вынужденных принять григорианство. Естественно, в этом ряду и сами хаи.

Поэтому, когда мы сегодня говорим о переселении армян с Ближнего Востока в Карабах, необходимо подчеркнуть, что карабахские и ближневосточные армяне это совершенно разные не то что народы, но и антропологические типы. Ближневосточный тип армян, являющихся выходцами из средиземноморья, не могут адаптироваться и долго выживать в горах Карабаха, где совсем другие климатические условия и уклад жизни. Поэтому переселенческая политика Еревана и диаспоры терпит крах. Подавляющая часть переселяемых из разных стран в Карабах армян покидают в конечном итоге регион, понимая, что их просто используют в политических целях. Даже если им предоставляются условия, все равно, как я уже отметил, регион этот неблагоприятен для них.

Армянские политики и историки также любят называть Карабах "частью Армении", что тоже в корне неверно. В Средние века имело место географическое понятие Армения, но находилось оно не на Кавказе, а на территории Малой Азии, в высокогорной части Турции. Там проживали различные народы, и те, кого мы сегодня называем армянами, были там этническим меньшинством. Это всего лишь география, речь о географическом понятии, а не о государстве.

А если говорить об античном периоде, то в античной Армении, находившейся все в той же Малой Азии, правили вовсе не армяне. Население этой географической территории было пестрым, а название - собирательным, как, например, Балканы, Сибирь, Европа и так далее. Поэтому смешно утверждать, что Армения может претендовать на какие-то земли на Кавказе.

Кстати, для обоснования армянской лжи в 19-м веке был придуман термин "Армянское нагорье", и создатели распространили его географические границы от территорий Турции и Ирана до Кавказа, дотянув до Карабах. Надуманный термин позволил сегодня армянам заявлять, что где Армянское нагорье, там и родина армян и та самая "великая Армения".

Это полный вымысел, не имеющий никакого отношения к реальной истории.

Зульфугар Ибрагимов