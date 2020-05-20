Армяне вычищают из Википедии остатки правды о своей истории

Армянский агитпроп начал массовую подчистку в Интернете фактов и источников, свидетельствующих об истинной истории армян и Армении.

Работа эта, конечно же, проводилась всегда и носит она системный и организованный характер. Благодаря труженикам агитпропа, мировая сеть полна армянской лжи, исторических инсинуаций и откровенных фальшивок, которые служат "легитимными источниками" для поддержания умов армянского народа в зомбированном состоянии. Надуманное "великое" прошлое как-то скрашивает мрачное настоящее и уж совсем туманное будущее.

Ну, так вот, несмотря на усилия агитпропа, в общем доступе еще сохраняются моменты истины, ускользнувшие от бдительного ока фальсификаторов, но замеченные азербайджанскими историками и аналитиками. Напуганная вынесением правды на всеобщее обозрение, армянская сторона бросилась выискивать и зачищать оставшиеся в Википедии, Британнике и прочих, скажем так, приармяненных информационных ресурсах не устраивающие ее исторические факты.

Любопытную "пропажу" обнаружил директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Армянская сторона постоянно "подчищает" электронные ресурсы, сайты, энциклопедии и другие источники базовой информации, где что-то противоречит или же вовсе разоблачает армянскую историографию и историческую концепцию, сказал историк в беседе с Day.Az.

В 2013 году была опубликована его статья "Армянское нагорье: географический термин или идеологическое орудие против Азербайджана?". В статье азербайджанский историк на основе свидетельств самих же армянских авторов и внешних источников я показал, что термин "Армянское нагорье" не является древним и никак не определяет "древность" проживания на этой географической территории армян. Термин был придуман в XIX веке. Эту услугу оказал армянам в 1843 году русско-немецкий ученый Герман Абих.

В 2015 году статья была включена в монографию, изданную Институтом права и прав человека НАНА и после этого оказалась в европейских и американских библиотеках и университетах. Этот факт заставил армянских лжеисториков засуетиться, потому что полностью ломал выстраиваемую ими годами схему лже-древности Армении и якобы исторического проживания армян на территории, с легкой руки Абиха именуемой сегодня Армянским нагорьем.

"Армяне добились удаления из статьи "Армянское нагорье" в Википедии, а также из электронной энциклопедии "Британника" всех источников и ссылок, которые я использовал в своей статье.

В статье разоблачается один из устойчивых мифов, который активно эксплуатирует армянская пропаганда и историческая наука - существованию "древнего географического названия Армянское нагорье". Дело в том, что термин "Армянское нагорье" впервые был введен в 1843 году русско-немецким ученым-геологом Германом Абихом. Тогда в издательстве Дерптского университета (ныне Тарту, Эстония) на немецком языке выходит монография 37-летнего профессора геологии Германа Вильгельма Абиха "Uber die geologische Natur des Armenische Hoshlandes" ("О геологических свойствах Армянского нагорья"). До этого периода никто и не подозревал об "Армянском нагорье", поскольку территории эти в течение многих веков назывались по-иному и не связывались сугубо с армянским народом. Однако ныне сложилось ложное представление о том, что Армянское нагорье так называется с древнейших времен и это связано якобы с тем, что тут со времен всемирного потопа живут армяне", - сказал Гусейнов.

Историк отметил, что в своей статье ссылается на книгу Г.У.Мелик-Адамяна, Х.В.Хачанова "Герман Абих - первооткрыватель "Армянского Нагорья"". Из этой книги становится известно, что профессор Г.Абих после издания монографии "в 1844 году по разрешению российского императора Николая I отправился в 10-месячную командировку в Закавказье", предварительно получив из Российской казны на экспедиционные нужды 5288 рублей серебром - очень внушительную для того времени сумму. Однако фактически вся его поездка по Закавказью проходит под опекой Армянской церкви и деятелей, в связи с чем все увиденное ему преподносится как "наследие армянской культуры и истории".

Сразу же по приезду в регион Г. Абих встречается с католикосом армян Нерсесом Аштаракеци и заручается от него рекомендательным письмом к армянскому просветителю, писателю Хачатуру Абовяну, в котором последнему предлагалось оказывать содействие профессору в качестве переводчика.

"То есть Абиха всюду "ведут" армянские партнеры, которые и до этого имели с ним "теплые сношения". Так с его легкой руки в европейскую и российскую науку вводится термин "Армянское нагорье", границы которого затем расширяются в любом направлении, куда распространяются политические аппетиты армянских националистов и покровительствующих им держав", - отметил Ризван Гусейнов.

После выхода статьи азербайджанского историка и публикации ее в монографии института НАНА армянские пропагандисты поторопились принять меры и внести изменения в использованные Гусейновым источники. Из статьи "Armenian Highland" в энциклопедии Британника была удалена фраза "Armenian Highland, Russian Armyanskoye Nagorye, also spelled Arm'anskoje Nagor'e", которая доказывала, что этот термин пришел из русского языка и не существовал в английском варианте. Изменения были внесены в 2015-2017 годах.

В прошлом году "подчистке" подверглась соответствующая статья в Википедии. Исчезло следующее предложение: "Название Армянское нагорье появилось в 1843 году и было введено в оборот немецким ученым Германом Вильгельмом Абихом" (Г. У. Мелик-Адамян, Х. В. Хачанов "Герман Абих - первооткрыватель "Армянского нагорья"). Вместо него появилось: "Свое название Армянское нагорье получило благодаря тому, что в пределах нагорья находилась историческая область формирования армянского народа".

Соответствующие фразы и ссылки удалены и из Википедии.

По словам историка, подобная ситуация наблюдается не в первый раз и свидетельствует о том, что изыскания азербайджанских ученых уже всерьез беспокоят армянскую сторону.

"Чтобы закрепить результат, думаю сделать английский перевод моей статьи. Со всеми скриншотами и ссылками. Зададим фальсификаторам еще работы, если уж они так нервно реагируют", - сказал глава Центра истории Кавказа.

Зульфугар Ибрагимов