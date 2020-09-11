Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с Руфизом Гонаговым

Сегодня состоялась встреча между заведующим отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалятом Велиевым и политологом, доктором философии по политическим наукам, руководителем Центра исследования международных отношений, членом Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана Руфизом Гонаговым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о реформах в стране, формировании новой политической конфигурации, успешной реализации политического диалога между властью и оппозицией и других важных общественно-политических процессах.

Было отмечен ряд фактов имеющих важное значение в политической жизни страны, включая проведение за последние пять месяцев съездов 10 политических партий, государственную регистрацию изменений в учредительных документах, государственную регистрацию шести новых политических партий, рост числа представленных в Милли Меджлисе (парламент) партий с 9 до 11, тот факт, что впервые в независимом Азербайджане на пост спикера парламента избрана женщина, а на должность одного из вице-спикеров - представитель оппозиционной партии, и более того, все политические партии представлены в руководствах парламентских комитетов.

В ходе встречи было подчеркнуто, что поздравление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым лидеров оппозиционных партий страны и общественно-политических деятелей по случаю праздника Новруз, Дня независимости 28 мая и Курбан-байрама является наглядным доказательством начала новой эпохи в отношениях между властью и оппозицией.

В то же время оправдательный приговор в отношении председателя партии REAL Ильгара Мамедова и председателя "Клуба прав человека" Расула Джафарова и выплата им денежной компенсации были отмечены как положительные факты.

Помимо этого, были высоко оценены работа, проводимая в последнее время в стране в направлении борьбы со взяточничеством и коррупцией, и привлечение в ее рамках к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников государственных органов.

Также были обсуждены необходимость внесения поправок в закон "О политических партиях", усиления механизмов контроля за соблюдением закона и вопросы финансовой отчетности политических партий.

Кроме того, превентивные меры, принятые под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева в целях предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане, реализация социальных проектов во время пандемии без задержек благодаря стабильности экономики Азербайджана, работа по улучшению социального благосостояния граждан, помощь в госпитализации инфицированных лидеров и рядовых членов политических партий, а также контроль их состояния здоровья, были оценены как проявление заботы главы государства о каждом гражданине, и показателем того, что Президент Ильхам Алиев является Президентом каждого гражданина.

Была подчеркнута важность активного участия НПО и политических партий, которые являются важной частью гражданского общества, в поддержке реформ в стране, особенно в сфере общественного контроля над деятельностью государственных органов.

Наряду с этим было отмечено, что активизация политических партий, создание рубрики "Сотрудничество во имя национальных интересов" в газете "Азербайджан", активные выступления представителей политических партий в различных СМИ, являются проявлениями новой политической конфигурации.