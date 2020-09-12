Переселение армян из других стран на оккупированные территории Азербайджана противоречит международному праву.

Об этом сказал Trend президент "Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа" Гурам Мархулия, передает Day.Az.

По словам эксперта, Нагорный Карабах является оккупированным регионом, переселение на эту территорию другого населения противоречит нормам международного права.

"Армения всячески старается заинтересовать население армянского происхождения из разных стран в переселении в Нагорный Карабах. Они делают это для того, чтобы показать мировому сообществу, что данная территория заселена именно армянами," - отметил Мархулия.

По его словам, армянское население само покидает оккупированные территории, там остаются только армянские войска.

"Как мы и сами видим, армяне не добились успеха в своей переселенческой политике, ведь только две ливанские семьи недавно были переселены в оккупированный Нагорный Карабах. Оно и ясно, ведь никто не захочет жить на оккупированных территориях," - подчеркнул Мархулия.

По словам эксперта, внешняя политика Армении направлена на то, чтобы заселить регион, но им это не удается и никогда не удастся.