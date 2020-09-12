Питер Тейс: ЕС должен незамедлительно предпринять шаги против политики Армении по незаконному заселению Нагорного Карабаха

Евросоюз должен незамедлительно предпринять шаги против политики незаконного переселения Арменией в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Об этом сказал Trend в субботу американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс, передает Day.Az.

"Армения нарушает международные законы и Конвенцию ЕС по правам человека. Темные тучи социально-политической нестабильности на окраинах Европы накапливаются в результате двойных стандартов и подозрительного молчания Брюсселя по этому вопросу. Это высокомерное поведение со стороны ЕС и европейских лидеров, которые прячутся за коньячной дипломатией фашистской Армении. ЕС и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должны немедленно начать действовать против этой политики Армении.

Брюссель должен ввести экономические санкции против властей Армении и заблокировать их банковские счета. Европейский Союз, который находится в опасной геополитической ситуации, проявил слабость в отношении анархистов, фашистов из Еревана и, что самое тревожное, продолжает отстаивать статус-кво, несмотря на преступления, совершенные фашистской Арменией против Азербайджана", - сказал он.

Как отметил американский эксперт, проводя политику незаконного переселения на оккупированных территориях Азербайджана, Армения держит в заложниках европейскую демократию и ее институты.

Что касается Минской группы ОБСЕ, отметил Тейс, она полностью потеряла свою актуальность, поскольку неспособна препятствовать разжиганию конфликта фашистскими лидерами Армении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.