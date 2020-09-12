Сахиба Гафарова провела переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Турцию встретилась с Президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса.