https://news.day.az/politics/1270316.html Сахиба Гафарова провела переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО
Сахиба Гафарова провела переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Турцию встретилась с Президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса.
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