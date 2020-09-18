Армяне устроили погромы в Ханкенди задолго до карабахской войны

Неизвестный конфликт... Так с полным правом можно назвать карабахский конфликт, развязанный Арменией в конце прошлого столетия с целью расширения своих границ. Нам кажется, что мы многое о нем знаем, мы думаем, что после страшных фотокадров геноцида в Ходжалы мы видели все. Но это не так. История конфликта как многослойный пласт, и каждый слой содержит массу фактов и подробностей, о которых мы слышим в первый раз.

История армянской агрессии, начавшейся задолго до самой войны, изобилует страшными вехами. Многие наверняка не в курсе, что 18 сентября - это еще один черный день в календаре армянской оккупации. В этот день в 1988 году, еще при Союзе, армяне учинили погромы азербайджанцев в Ханкенди. Участие в этой акции принимало с удовольствием все зомбированное ненавистью армянское население, а не только боевики и дашнаки.

Надо сказать, что армяне в составе Азербайджана жили вольготно и богато, пользовались всеми благами, а армянские населенные пункты НКАО обеспечивались даже лучше азербайджанонаселенных районов. Для стонов и воплей не было никаких реальных причин. Но националистическая идея никогда не заботилась о хорошей жизни для армян. Ее главной целью были только территории, причем "очищенные" от других народов.

Идеология не позволяла армянам расслабляться и спокойно вкушать радости жизни в этом райском уголке Азербайджана, куда они были массово заселены полутора веками ранее. Проявления агрессии со стороны армянского населения имели место и в 60-х, и в 70-х годах. Так, в 1968 году в Ханкенди произошла вспышка насилия на почве ненависти к азербайджанцам. В городском суде проходил процесс над директором школы-азербайджанцем, обвинявшемся в якобы убийстве армянской девочки. Собравшаяся у здания суда озверелая толпа посчитала приговор судьи-азербайджанца слишком мягким и сожгла машину, в которой находились обвиняемый, судья и еще несколько человек.

А в конце 80-х началось открытое и целенаправленное выдавливание азербайджанского населения из Карабаха. С осени 1988 года азербайджанцы уже не могли приезжать в Ханкенди и другие районные центры НКАО. Перестали туда ездить, опасаясь за свою жизнь, и представители республиканской власти (!). Азербайджанские села отрезались от коммуникаций, брались в блокаду и подвергались угрозам и нападениям.

В целом за короткое время из Ханкенди было изгнано 15 тысяч азербайджанцев. Как свидетельствуют очевидцы тех событий, погромы сопровождались убийствами и истязаниями мирного населения. Начался процесс "зачистки" этого старинного азербайджанского города в сентябре 1988 года и завершился в декабре 1991-го захватом примыкающего к нему поселка Кяркиджахан.

Хронику событий приводит ресурс azerbaycanli.org.

28 июля 1988 г. в Ханкенди был введен режим чрезвычайного положения. Несмотря на это, в августе 1988 г., при полном попустительстве властей и милиции были сожжены азербайджанские жилые кварталы города.

20 августа 1988 г. на митинге, проходившем на городской площади в Ханкенди, выдвинуто требование о выводе азербайджанских беженцев, приехавших из Армении, с территории области.

3 сентября 1988 г. из охотничьих ружей обстрелян пригород Ханкенди - Каркиджахан. Распространялись провокационные листовки: "Азербайджанцы! Вам нет места на Арцахской земле!".

12 сентября 1988 г. три тысячи армян, выступавших за освобождение нарушителей закона, совершили нападение на здание областной прокуратуры, разбили окна и двери. Работники прокуратуры были вынуждены в сопровождении военных покинуть здание.

17-18 сентября 1988 г. в Ханкенди начались массовые погромы домов азербайджанского населения, сопровождавшиеся зверскими избиениями, разграблением и поджогом. Было сожжено более 40 домов азербайджанцев. С этих событий при фактическом попустительстве и бездействии тогдашнего руководства СССР и Азербайджана в НКАО началась этническая чистка азербайджанского населения.

21 сентября в НКАО было объявлено особое положение и комендантский час...

Как известно, ни комендантский час, ни режим ЧП не остановили расползание армянской агрессии против азербайджанского населения. Не остановили, потому что советское руководство не ставило подобной цели, а власти республики были жалки и слабы.

Хотелось бы надеяться, что армянский народ когда-нибудь осознает всю глубину пропасти, в которую загнал его национализм. Никто не ждет покаяния и извинений за содеянное. Но осознание поможет самому армянскому народу примириться с реальностью и избавиться от иллюзий. Эти иллюзии уже стоили жизни замученным азербайджанским детям и старикам. Может быть, пора остановиться?

Зульфугар Ибрагимов