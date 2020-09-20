Президент Ильхам Алиев: Армяне готовятся к новой большой войне

Армяне готовятся к новой большой войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Мы - ответственная страна. Это, во-первых. Во-вторых, у нас пока нет никаких целей на территории Армении. Но если провокации будут продолжаться, то мы, конечно, пересмотрим нашу политику.

Это тоже не вышло. Теперь они пытаются преподнести это поражение как победу. Но спрашивается, если это победа, то где она? В чем она заключается? Это, во-первых. Во-вторых, если это победа, то почему вы обращаетесь в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? Почему поднимаете шум? Почему пытаетесь привлечь Организацию Договора о коллективной безопасности? Считаю, что одна из причин их провокации заключалась в том, чтобы прозондировать, какой будет реакция их союзников в Организации Договора о коллективной безопасности. Потому что они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более", - сказал Президент Ильхам Алиев.