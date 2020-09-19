Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций месторождения "Абшерон"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева в церемонии закладки фундамента морских операций месторождения "Абшерон".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после церемонии Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Real TV.

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