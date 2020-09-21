Озвученные в интервью Президента Ильхама Алиева заявления - в центре внимания российских СМИ

Российские средства массовой информации широко распространили интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, федеральные информационные агентства ТАСС, Интерфакс и "РИА Новости", телеканалы REN TV, TVC, 360 tv и другие СМИ представили мнения, озвученные в интервью Президента Ильхама Алиева.

В материалах отмечается, что Президент Азербайджана подчеркнул, что мирные переговоры по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту фактически не ведутся, Азербайджан не намерен участвовать в переговорах ради имитации.

В информации агентства ТАСС нашли место обвинение Президентом Ильхамом Алиевым Армении в нарушении переговорного процесса, его мысли о том, что абсурдные заявления, провокационные шаги руководства Армении делают переговоры бессмысленными.

В материале канала TVC подчеркивается, что официальный Баку выступает с серьезными заявлениями. Президент Ильхам Алиев в своем интервью назвал незаконное заселение Нагорного Карабаха, находящегося под оккупацией Армении, преступлением.

Сайт Pravda.ru пишет, что Президент Ильхам Алиев, адресовав Армении предупреждающий месседж, сказал: "Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому".

Газета "Московский комсомолец" тиражировала мнения Президента Ильхама Алиева о том, что Армения готовится к войне, азербайджанская сторона имеет серьезные оперативные разведданные об этом. Газета пишет, что Президент Азербайджана заявил, что у его страны нет никаких целей в Армении, но, если провокация продолжится, политика будет пересмотрена.

Газета "Коммерсантъ" пишет, что Президент Ильхам Алиев резко раскритиковал политику Пашиняна о незаконном заселении оккупированных территорий. В информации отмечается, что Президент Азербайджана подчеркнул, что это противоречит Женевской конвенции, это - преступление.