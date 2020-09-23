Турецкий эксперт: Власти Армении разжигают конфликт для того, чтобы продлить себе жизнь

"Политика переселения является составной частью утопической мечты о "Великой Армении", которая в итоге уничтожит Армению. Нынешняя система управления парализовала армянский народ".

Об этом как передает Day.Az, местному бюро АПА сказал руководитель функционирующей в Турции Ассоциации народов и сообществ с общей историей Ахмет Баба.

По его словам, массовое размещение на оккупированных Арменией землях Азербайджана наемников-армян, привезенных из Ближнего Востока - это составная часть утопической мечты о "Великой Армении": "Армянская церковь уже двести лет прививает ненависть к тюркам и проводит политику переселения армянского народа с места на место. Но их великое переселение в Армению это утопия. В самом лучшем случае они могут переселить 150-200 армян в Армению, на оккупированные земли Азербайджана".

А.Баба отметил, что после того, как вслед за взрывом, произошедшим 4 августа этого года в Ливане, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности предоставления турецкого гражданства туркам и туркменам, проживающим в этой стране, начали использовать слово "переселение" как своего рода игру: "Это входит и в сферу интересов империалистических сил. Власти Армении и армянские террористы не думают об армянском народе, так как Армения является форпостом для империалистических сил".

Он отметил, что власти Армении, продолжающие оккупационную политику и создавшие условия для террора, разжигают конфликт для того, чтобы продлить себе жизнь.

А.Баба подчеркнул, что Турция в рамках единства и солидарности с Азербайджаном готова освободить от оккупации Нагорный Карабах.