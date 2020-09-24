Азербайджан является одной из самых толерантных стран в мире

Азербайджан является одной из самых толерантных стран по отношению к представителям других наций.

Об этом в четверг сказал Trend вице-мэр израильского города Афула Михаил Баркан, передает Day.Az.

По его словам, в том числе это можно увидеть на примерах уважительного отношения в стране к культуре других народов.

"Азербайджан является единственным государством в мире, где есть историческое поселение горских евреев Красная Слобода", - сказал Баркан, добавив, что ранее такие поселения были и в России, США, Беларуси и других странах.

Он также отметил, что в Азербайджане есть четкое понимание внешнеполитических приоритетов.

"Несмотря на то, что ранее Израиль имел напряженные отношения с некоторыми мусульманскими странами, Азербайджан всегда являлся близким другом Израиля", - сказал Баркан.

Вице-мэр израильского города добавил, что между народами Азербайджана и Израиля существуют многовековые отношения дружбы, что проявляется в многоуровневом сотрудничестве стран.