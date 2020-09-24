Ряд сотрудников UNEC удостоены почетных званий и награждены орденами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Азербайджанского государственного экономического университета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, по случаю 90-летия Азербайджанского государственного экономического университета и за заслуги в развитии области образования в Азербайджане, награждаются следующие сотрудники Азербайджанского государственного экономического университета:

Орденом "Шохрат":

Ахмедов Махиш Алыш оглу

Алирзаев Али Ганбар оглу

Мурадов Адалят Джалал оглу

Шакаралиев Ариф Шакарали оглу

Орденом "Эмек" 3-й степени:

Азадов Эльдар Гасанхан оглу

Аскеров Шаиг Ахад оглу

Сабзалиев Сифариз Мирзахан оглу

Велиев Габиб Мамед оглу

Медалью "Терегги":

Абасов Алджан Байрамали оглу

Аббасова Афет Муса гызы

Бабаев Алиджан Пириджан оглу

Бабаев Тельман Гурбан оглу

Бабаева Рена Фикрет гызы

Абдулгасанов Тофиг Абдулазиз оглу

Ахмедов Мирага Магеррам оглу

Алиев Мушраван Али оглу

Алиев Наваи Шахлар оглу

Гаджиев Али Вели оглу

Гасанлы Миралам Хасы оглу

Гасанов Гейдар Сардар оглу

Исаев Сохраб Зульфугар оглу

Гахраманов Низами Амир оглу

Гулиев Мушфиг Елмар оглу

Манафов Габиль Надир оглу

Мамедов Эльшад Ягуб оглу

Мамедова Север Момин гызы

Мурадов Рашад Шахбаз оглу

Мустафаева Зохра Исмаил гызы

Нуриев Махаммадали Нуреддин оглу

Рзаев Анар Яшар оглу

Сеидов Аббас Гадир оглу

Сеидов Расим Азим оглу

Сардарова Севда Юсуф гызы

Тагиев Маил Масим оглу

Юсифова Халида Гаджи гызы

Зейналов Микаил Гарай оглу.

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Другим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 90-летия Азербайджанского государственного экономического университета и за заслуги в развитии области образования в Азербайджане, следующим сотрудникам Азербайджанского государственного экономического университета присваиваются почетные звания:

"Заслуженный деятель науки":

Гасанлы Ядулла Хамдулла оглы

"Заслуженный учитель":

Аббасов Газанфар Али оглу

Алиев Мухаммад Алекпер оглу

Алиев Умудвар Ганбар оглу

Фарзалиев Мазахир Хамза оглу

Гаджиев Назим Озбей оглу

Гасанов Вакил Сафияр оглу

Гасанова Зохра Билал гызы

Гусейнов Векил Неймат оглу

Керимов Иршад Абдул оглу

Гулиев Асиман Айдын оглу

Мамедов Мамед Гумбат оглы

Мамедов Захид Фаррух оглу

Османов Тофиг Рамазан оглу

Рзаев Ровнаг Мирза оглу

Рзаева Гюльнара Намиг гызы

Садыгов Мустафа Мамед Садыг оглу

Шыхлинская Гюльнара Теймур гызы

Велиев Фазиль Али оглы

Ягубов Сакит Мамеди оглу.