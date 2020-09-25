Айдын Мирзазаде: Публикация заявления Президента Ильхама Алиева на сайте ООН

"То, что основные моменты из выступления Президента Азербайджана размещены на официальном сайте ООН, говорит о том, что наша страна имеет высокий авторитет в современном мире. Пользуется большим авторитетом и лично Президент Ильхам Алиев. Именно благодаря его всесторонне обдуманной, эффективной политике Азербайджан превратился в развитую, благополучную страну, сильного члена мирового сообщества. И вера гражданина Азербайджана в свое государство крепнет с каждым днем".

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Комментируя основные моменты из выступления Президента Ильхама Алиева в ходе общих дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, депутат подчеркнул, что авторитет Азербайджана и его руководства полностью обоснован.

Азербайджан, отметил Мирзазаде, и согласно Конституции, и в соответствии с реалиями является социально ориентированным государством с рыночной экономикой. Все, что делается, делается на благо каждого гражданина страны.

"Думаю, что опыт Азербайджана достоин изучения в мировом сообществе. За годы своей независимости, несмотря на все трудности, Азербайджан добился очень серьезного развития. И это при том, что часть наших территорий оккупирована Арменией и мы вынуждены тратить ресурсы на развитие Вооруженных сил и устранение тех проблем, которые возникли в результате агрессии. Все это стало возможным благодаря историческим традициям государственности у азербайджанского народа и продуманной, дальновидной политике Президента Ильхама Алиева", - отметил депутат.

По словам нашего собеседника, Азербайджан стал важным членом международного сообщества. Многие государства стремятся к сотрудничеству с Азербайджаном, участвуют в реализуемых им проектах, укрепляют с ним отношения. Инициативы, выдвигаемые Баку, привлекают все больше и больше стран и нашего, и других регионов.

Вчерашнее выступление Президента Ильхама Алиева еще раз показало, что народ, который опирается на свои ресурсы, который доверяет своим властям, может достичь очень многого, считает Айдын Мирзазаде. Азербайджанское государство это государство своего гражданина, защищающее только свои, национальные интересы. Кроме того, Азербайджан это стабильная страна, вносящая свою немалую лепту в международную стабильность и сотрудничество.

"Стремясь к сохранению стабильности, мы в то же время серьезно настроены на восстановление своей территориальной целостности. Хочу напомнить, что в недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев очень резко и принципиально высказался по этому поводу. И не случайно в последние дни основной темой обсуждений в армянских СМИ и соцсетях являются заявления нашего главы государства.

В своем выступлении в ООН Президент Ильхам Алиев еще раз дал понять, что Азербайджан умеет защищать свои национальные интересы и интересы своих граждан. Мы в силах освободить свои земли. Несмотря на сопротивление Армении и ее пренебрежение международными правовыми нормами, Азербайджан этого обязательно добьется", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева