https://news.day.az/politics/1274461.html В Азербайджане ограничен доступ в интернет - Официально
В Азербайджане ограничен доступ в интернет - Официально
Для предотвращения широкомасштабной провокации Армении доступ в интернет в Азербайджане ограничен.
Как сообщили Day.Az в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, министерство вводит ограничения на использование интернета по всей стране.
Мы надеемся, что граждане Азербайджана проявят понимание из-за ограничений, которые могут возникнуть в связи с интернетом в конфликтной ситуации.
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