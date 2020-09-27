В Азербайджане ограничен доступ в интернет

Для предотвращения широкомасштабной провокации Армении доступ в интернет в Азербайджане ограничен.

Как сообщили Day.Az в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, министерство вводит ограничения на использование интернета по всей стране.

Мы надеемся, что граждане Азербайджана проявят понимание из-за ограничений, которые могут возникнуть в связи с интернетом в конфликтной ситуации.