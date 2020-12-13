В Ереване требуют убрать российскую военную базу в Армении

В Ереване прошла антироссийская акция против присутствия российской военной базы в Армении.

Как стало известно Day.Az, акция состоялась под предводительством председателя "Европейской партии Армении" Тиграна Хзмаляна.

Примечательно, что антироссийская акция прошла перед памятником армянскому нацисту Гарегину Нжде.

Еще одним интересным моментом является то, что на место события так и не прибыли полицейские. Это говорит о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который пришел к власти в результате "бархатной" революции" на фоне антироссийской истерии, также согласен с лозунгом протестующих.