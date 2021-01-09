Президент Ильхам Алиев: Именно в 2021 году азербайджанский народ и весь мир увидят, что наши намерения находят отражение в жизни, что наши планы претворяются в жизнь

6 января под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, посвященное итогам 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства подвел итоги совещания заключительной речью.

Заключительная речь

Президента Ильхама Алиева

-В 2021 году у нас много работы - как традиционной работы, закрепленной в государственной инвестиционной программе, так и работы, которая будет проделана на освобожденных территориях. Я хотел бы главным образом сказать об этом. Потому что наши традиционные инфраструктурные проекты, можно сказать, завершаются. Если исключить освобожденные земли, то уровень газификации сегодня достиг 96 процентов. С электроэнергией никаких проблем нет, напротив, я довел до внимания азербайджанского народа отчет Давосского форума, мы находимся здесь на втором месте. Значительная часть автомобильных дорог построена, реализация остальных проектов также идет по плану. Проекты железнодорожных линий и другие инфраструктурные проекты, в том числе связанные с орошением, идут по плану и, можно сказать, близки к завершению. Поэтому нам необходимо основное внимание уделить освобожденным землям. Реализация первых инфраструктурных проектов в этой области уже началась. Первый проект - дорога в Шушу, потому что традиционные дороги в этот город в настоящее время не очень приемлемы для нас. Правда, мы пользуемся этими дорогами. Однако пользуемся ими в сопровождении российских миротворческих сил - как через Лачинский коридор, так и с территории Красного Базара. В дальнейшем, конечно, мы будем свободно пользоваться и этими дорогами, в том числе дорогой Агдам-Ханкенди-Шуша. В подписанном 10 ноября Заявлении указано, что откроются все коммуникации, и, таким образом, через определенное время передвижение по этим дорогам также не будет проблемным. Но сегодня для поездки в Шушу обязательно нужно проложить новую дорогу, и мы уже приступили к этой работе. Это - очень сложный проект, сложен и рельеф, в частности, сейчас и погодные условия не позволяют. Но дорога Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша строится, и считаю, что она будет построена с опережением намеченного графика.

Дан старт и другому важному проекту. Это - дорога Тоганалы-Кяльбаджар, которая также проходит через крайне сложный рельеф. Ввиду того, что в некоторых местах высота составляет 3500 метров, пользоваться этой дорогой в зимнее время очень сложно. Поэтому предусмотрено строительство тоннелей, даны соответствующие указания, данный проект в настоящее время тоже реализуется. Кроме того, дано указание проложить дорогу от Горадиза до Зангилана, оттуда в Губадлы, а затем - в Лачинский район, идет подготовительная работа. Должен также добавить, что дорогу, которая будет построена из Тоганалы в Кяльбаджар, планируется продолжить до Лачинского района. Таким образом, мы создадим дорожно-транспортную инфраструктуру в Лачинский и Кяльбаджарский районы с обеих сторон - как с севера, так и с юга. Одновременно по моему указанию на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов идет поиск места для строительства современного международного аэропорта. Правда, рельеф там очень сложный, можно сказать, абсолютное большинство территорий занимают горы. Найти ровное место там трудно. Но проводятся исследования, надеюсь, в ближайшем будущем мне доложат об этом. Таким образом, либо в Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт. А до строительства международного аэропорта в Физули остается уже немного времени. Дано указание, строительство начнется уже в ближайшем будущем, и в этом году в городе Физули, - сейчас от города не осталось и следа, - или же на данной территории начнет функционировать международный аэропорт. Это нужно для развития Карабахского региона, потому что смогут совершать посадку все типы самолетов - как в Физули, так и в Кяльбаджар-Лачинской зоне. В то же время иностранные гости, желающие попасть в Шушу, смогут спокойно приземлиться в Физули и на автомобиле доехать до Шуши. Параллельно со строительством аэропорта необходимо провести предварительные исследования, связанные с организацией международных полетов из города Физули. Международный аэропорт должен организовывать международные полеты. В первую очередь, наша авиакомпания "АЗАЛ" должна серьезно заняться этим вопросом, чтобы сразу после открытия аэропорта обеспечить воздушное сообщение с некоторыми из соседних стран.

Считаю, что два международных аэропорта окажут нам помощь в восстановлении Карабахской зоны, перевозке грузов, развитии туризма. В то же время это будет иметь большое значение для удобства людей после их возвращения туда.

Утверждены планы, связанные с электроэнергией. Еще раз хочу сказать, - об этом сейчас сообщил и министр, - там будут широко распространены как традиционные, так и возобновляемые виды энергии, энергетическая система будет полностью интегрирована в нашу общую энергетическую систему.

Дано указание в связи с железными дорогами, в настоящее время идут работы. Предусмотрено также строительство железной дороги Горадиз-Физули, а затем - Физули-Шуша. Необходимо утвердить график его реализации. Конечно, эта дорога будет сдана в эксплуатацию после возвращения граждан в Шушу. Во всяком случае, сейчас идет проектирование, необходимо также выделить финансовые средства. Для обеспечения удобного проезда в Шушу непременно должна быть проложена и железная дорога. В нынешнем году будет дан старт этому проекту.

В то же время будет заново построена железная дорога Горадиз-Агбенд, - Агбенд - это поселок в Зангиланском районе, расположенный недалеко от границы с Арменией, - так как ненавистный враг разрушил эту дорогу и полностью вывел ее из строя. Эта дорога имеет особое значение для открытия Нахчыванского коридора. В настоящее время проводится конкретная работа для открытия Нахчыванского коридора. Не хочу опережать события, но открытие данного коридора нашло отражение в Заявлении, подписанном 10 ноября. Так что он обязательно будет открыт и принесет региону новые возможности. Этой дорогой будут пользоваться и Азербайджан, и Турция, и Россия, и Армения, и Иран. Дорога имеет особое значение для многостороннего сотрудничества в будущем. Мы приступим к строительству железной дороги Горадиз-Агбенд на своей территории. Параллельно будет проводиться работа по восстановлению и модернизации железной дороги в Нахчыванской Автономной Республике. Если учесть, что железные дороги Армении находятся в собственности Российских железных дорог, то нашим партнером, конечно, является Россия. Потому что армянское государство не имеет никакого отношения к проекту Мегринской железной дороги. Мы обсуждаем данный вопрос с Россией, так как Российские железные дороги владеют железными дорогами Армении. Первоначальные обсуждения положительны. Пока столько. О дальнейших событиях будет предоставляться информация.

Для повышения урожайности в сельском хозяйстве на освобожденных землях необходимо, чтобы оросительные работы шли высокими темпами. Об этом уже говорилось. Должны быть созданы самые современные оросительные системы с учетом того, что источников воды также достаточно много.

Здесь уже было доложено об энергоснабжении, все указания даны. Карабахский регион станет примером для всего мира как зеленая энергетическая зона.

Необходимо проделать безотлагательную работу по установлению границ, потому что у нас появилась граница с Арменией протяженностью в сотни километров. То есть, эта граница перешла уже под наш контроль. Там необходимо создать всю пограничную инфраструктуру. Государственной пограничной службе даны соответствующие указания. В настоящее время Государственная пограничная служба занимается охраной Зангилан-Губадлинской границы. В Кяльбаджар-Лачинском направлении службу несут войска Министерства обороны. В дальнейшем будет рассмотрен и этот вопрос. В любом случае, охрана границы имеет особое значение, потому что в Армении есть реваншистские силы, и мы не можем оставить без внимания их заявления. Но каждый должен знать, что если наша граница будет нарушена, то нарушителя ждет наказание, и подобные провокации очень дорого обойдутся этим силам.

Одновременно Азербайджанская Республика полностью восстановила свою границу с Исламской Республикой Иран. Появилась новая граница протяженностью 132 километра. Во время посещения Худаферинского моста я сказал, что эта граница - граница дружбы. Это действительно так. Но граница есть граница, и пограничная инфраструктура обязательно должна быть создана. На эти цели также необходимо выделить средства.

Все указания, связанные с применением правил градостроительства, уже даны. Мы должны и впредь приглашать на освобожденные территории зарубежных представителей, журналистов, представителей дипломатического корпуса, приезжающие в Азербайджан делегации. К примеру, в этом месяце ожидается прибытие делегации ИСЕСКО. Было бы хорошо, если бы некоторые члены делегации побывали на освобожденных территориях, посетили мечети, разрушенные армянами, руководством Армении, посмотрели развалины этих мечетей и передали мусульманам всего мира более полную информацию об этом. И не только мусульманам мира, но и всему миру, как наши исторические, религиозные памятники разрушены врагом.

Конечно, Карабахский регион обладает очень богатым туристическим потенциалом. Поэтому уже сейчас должны быть разработаны туристические маршруты, чтобы после возвращения жизни в этот регион сектор туризма также, не теряя времени, стал развиваться. Уже сейчас необходимо демонстрировать на международных выставках туризма - после пандемии проведение этих выставок будут возобновлено - туристический потенциал, туристические маршруты, исторические памятники Карабахского региона, чтобы преподнести миру этот регион как действительно очень привлекательный. Если учесть, что Карабахский регион обладает очень богатой, живописной, неповторимой природой и историческими памятниками, то, уверен, он станет одной из основных туристических зон Азербайджана.

Словом, у нас большие планы. Война закончилась всего лишь около двух месяцев назад. Но посмотрите, какая большая работа проделана. Восстановительные работы уже начались, и это свидетельствует о том, что наши слова и на сей раз совпадают с делами. Мы говорили, что после освобождения земель от оккупации в скором времени восстановим их. Недавно я сказал, что мы создадим в Карабахском регионе рай, и держу свое слово. От всех нас зависит, чтобы эти слова претворились в жизнь.

Поэтому 2021 год должен стать знаменательным в этом плане. Именно в 2021 году азербайджанский народ и весь мир увидят, что наши намерения находят отражение в жизни, что наши планы претворяются в жизнь.

Год начался, желаю всем нам успехов, азербайджанскому народу - здоровья и счастья. Желаю бывшим переселенцам скорейшего возвращения на родные земли. Во всяком случае, Азербайджанское государство сделает все возможное для того, чтобы еще более приблизить этот день. Единое Азербайджанское государство и дальше будет успешно, уверенно развиваться. Спасибо.