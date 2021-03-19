Азербайджан продолжает вразумлять армян добрыми делами

Поставки газа в Армению, насчет которых российский Газпром договорился с Госнефтекомпанией Азербайджана, это конечно же, жест доброй воли со стороны Баку, который откликнулся на просьбу своего стратегического партнера - России.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Очевидно, по его словам, что если бы Баку не согласился, то на время ремонта газопровода, который поставляет российский газ в Армению через Грузию, населению РА пришлось бы мерзнуть, и даже те остатки производства, которые еще есть в республике, остановились бы. Мы видим, что Баку, согласившись на поставки газа армянам через свою территорию, заинтересован в том, чтобы у соседей не случилось окончательного кризиса.

Ожидать от Еревана ответных жестов доброй воли не стоит, считает Михайлов. Армяне, отметил он, до сих пор думают, что им все должны, и необходимо время для осознания того, что все поменялось для Армении. Пока этого не произошло, Москва и Баку как старшие братья будут вразумлять молодое нестабильное государство добрыми делами. Однако на данный момент ситуация в Армении такова, что сколько не вразумляй Ереван, сколько не делай для него, там будут считать, что все это делается для того, чтобы они, дескать, вновь не вздумали воевать. К сожалению, историческая профанация, вбитая в головы армянскому обществу, пока не позволяет ему осознать всю ущербность политики государства, которое, не имея никаких ресурсов, самоубийственно надеется на завоевания, подчеркнул российский эксперт.

"У меня складывается впечатление что ни власти, ни оппозиция Армении не желают благоденствия своему народу и гонят его к пропасти и потере государственности. Для любого нормального общества должно было быть очевидно, что все, что предлагают Россия и Азербайджан в плане открытия коммуникаций, транспортных коридоров, энергетических проектов, - все это ведет к процветанию армянского государства и долгосрочному миру. Но в Ереване пока этого не слышат. Возможно, когда утихнет горечь от военной капитуляции, появится возможность для осознания тех перспектив, которые сулят поствоенные времена. Если армянское общество даже под давлением России не осознает ущербность деструктивной деятельности своих вожаков, значит, кому-то это нужно. Но не надо забывать, что слабые и неспособные к развитию теряются в веках, а продолжают существовать и достигают успеха те, кто более гибок и готов к миру", - сказал Евгений Михайлов.

Напомним, что 16 марта ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана на период планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".

Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии.

Лейла Таривердиева