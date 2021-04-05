https://news.day.az/politics/1331417.html Джейхун Байрамов на переговорах с председателем комитета парламента Ирака - ФОТО
Джейхун Байрамов на переговорах с председателем комитета парламента Ирака - ФОТО
Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с председателем Комитета по внешним связям парламента Ирака Шейко Мухаммадом Салехом Ахмадом Кадиром Мир Ваисом.
Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних связей, в том числе о возможностях расширения сотрудничества в гуманитарной сфере, в сферах туризма, образования и других сферах.
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