Джейхун Байрамов на переговорах с председателем комитета парламента Ирака

Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с председателем Комитета по внешним связям парламента Ирака Шейко Мухаммадом Салехом Ахмадом Кадиром Мир Ваисом.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних связей, в том числе о возможностях расширения сотрудничества в гуманитарной сфере, в сферах туризма, образования и других сферах.