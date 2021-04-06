https://news.day.az/politics/1331651.html Представители ОИС побывали в агдамском дворце Ибрагим Халил хана, где армяне держали свиней - ФОТО
Представители ОИС побывали в агдамском дворце Ибрагим Халил хана, где армяне держали свиней - ФОТО
Постоянные представители Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана находятся с визитом в Агдаме.
Как передает спецкор Карабахского бюро Trend, члены делегации побывали во дворце Ибрагим Халил хана, передает Day.Az.
Они были проинформированы о том, что здесь погребены потомки хана, над могилами которых были построены мавзолеи. В период оккупации армяне разорили эту территорию. В руинах зданий они держали свиней.
Также было отмечено, что в окрестностях дворца находился стадион, где базировался известный агдамский футбольный клуб "Карабах".
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