Представители ОИС побывали в агдамском дворце Ибрагим Халил хана, где армяне держали свиней

Постоянные представители Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана находятся с визитом в Агдаме.

Как передает спецкор Карабахского бюро Trend, члены делегации побывали во дворце Ибрагим Халил хана, передает Day.Az.

Они были проинформированы о том, что здесь погребены потомки хана, над могилами которых были построены мавзолеи. В период оккупации армяне разорили эту территорию. В руинах зданий они держали свиней.

Также было отмечено, что в окрестностях дворца находился стадион, где базировался известный агдамский футбольный клуб "Карабах".