Абрамян, Габрелянов и прочая шваль...

В освобожденной Шуше были обнаружены обломки ОТРК "Искандер" российского производства - причем модификации "М", которой нет на вооружении армянских ВС. Эта ситуация вызвала огромный резонанс - ее обсуждают и военные специалисты, и аналитики, и СМИ, но до сих пор нет никакой официальной оценки происходящего от российских властей.

При этом в России есть те, кто наоборот, очень громко заговорил: армянское лобби. С подачи Арама Габрелянова его ручной провокатор Семен Пегов уже выполняет "ответственное задание" - пытается любыми способами отвлечь внимание от темы "Искандеров" в Шуше и заполнить повестку новостей из Карабаха антиазербайджанскими вбросами. Последний такой вброс шваль Габрелянова сфабриковала буквально сегодня утром.

"Источники" Пегова сообщили, и даже сфотографировали для него невероятную азербайджанскую диверсию! Якобы азербайджанцы "совершили вылазку" и разрисовали какие-то щиты и таблички. Кустарные армянские провокаторы даже "нашли доказательства" - надписи "SAMKIR" и "AZARBAYCAN" на рекламных щитах на окраине Ханкенди.

Какой владеющий азербайджанским языком человек напишет эти слова вот таким образом? Даже таким идиотам как Габрелянов и Пегов стало бы понятно, что если некий азербайджанец вдруг решит написать название страны или города Шамкир, то он напишет его так, как оно читается на его родном языке - через букву "Ə", у которой нет звукового аналога ни в русском, ни в армянском языках.

Этот очевиднейший ляп показывает, кем были "азербайджанские диверсанты" на самом деле - не было там никаких азербайджанцев, а были только армянские провокаторы, которые по заказу Пегова-Габрелянова на скорую руку сварганили антиазербайджанский фейк. Заказчику неважно, что фейк этот разоблачается за несколько секунд - ведь главная цель состоит совершенно в другом.

Цель в том, чтобы любыми способами изменить повестку дня, отвлечь внимание от темы невесть откуда взявшихся "Искандеров", которые выпустили по Шуше. Для армянского лобби в России это сейчас вопрос номер один, потому что раскручивание ситуации неизбежно ударит по армянским миллионерам Абрамяну, Варданяну и другим: по данным, опубликованным сразу несколькими каналами в Телеграм, именно влиятельные российские армяне еще в ходе войны наладили несколько нелегальных каналов поставок оружия, боеприпасов, военной техники и снаряжения для оккупантов. Несколько авиарейсов в неделю, попытки замаскировать военные грузы в качестве гуманитарной помощи и перебросить их через Грузию, Иран - все это было. Регулярные вылеты непонятных чартеров из различных городов России в Ереван - все эти данные фиксировались и в открытом доступе, и специалистами.

Больше того, сами московские армяне можно сказать и не скрывали своих намерений: глава Союза Армян России Ара Абрамян чуть ли не призывал к налаживанию таких регулярных поставок, в ходе войны пытался сформировать отряды боевиков из армян - российских граждан! - для отправки в Карабах. О деятельности Арама Габрелянова и говорить не стоит - его рыжий пес Семен Пегов всю войну занимался только конвейерным производством фейков и сказками про ежедневные "победы" доблестных армянских дезертиров. Занимался - и занимается до сих пор.

Вернемся к "Искандерам". Армянское лобби в России развернуло, что называется, бурную деятельность - причем такая наглость возможно, объясняется тем, что официальная Москва до сих пор не дала внятной оценки происходящему. "Искандеры" модификации "М" у армян отсутствуют - у них ракеты "Э". Как же получается, что такое оружие неизвестным способом попало в руки армянской стороне из России? Российская сторона передавала Еревану ракеты другой модификации - значит, совершено преступление. И это факт.

Единственное заявление из Москвы последовало от пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова: он подчеркнул, что в боях в Карабахе ракеты "Искандер" не применялись. Но как тогда объяснить нахождение в Шуше их обломков?

Слова Пескова нисколько не проясняют ситуацию. Больше того, комментировать происходящее должны были бы и соответствующие российские структуры - МИД, Минобороны, посольство РФ в Баку. Но они хранят молчание - и только добавляют вопросов. Российские СМИ активно освещают эти вопросы - намного активнее тех официальных лиц, которые должны были бы этим заниматься. Сообщалось даже о том, что в России проводится расследование случившегося - так почему о его ходе ничего не сообщается?

Все эти вопросы вызывают серьезное недоумение в азербайджанском обществе. Недоумение и обеспокоенность, которые должны быть удовлетворены.

Э. Ибрагимов