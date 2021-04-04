"Придется отвечать, это серьезная история"

Смотрите, действительно, работает это агентство по разминированию, как всегда, после конфликтов, естественно. И были обнаружены остатки двух ракет "Искандеров" (оперативно-тактического оружия). И там сохранилась маркировка...".

Как передает Day.Az, об этом сказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в эфире передачи "Будем наблюдать".

"Проблема вот в чем. Маркировка, сохранившаяся на этих "Искандерах", показывает, что это не экспортный вариант, это не вариант, который был продан Армении и кому бы то ни было. 9М723 - это исключительно "Искандеры", с такой маркировкой находящиеся на вооружении российских Вооруженных сил", - заявил он.

Главред отметил, что в четверг в Москве находились в том числе министры иностранных дел Азербайджана и Армении.

"Идет Совет министров иностранных дел стран СНГ. И там Лаврову было это представлено. Он не смог ничего, как я понимаю, ответить... Запуск "Искандера" отслеживается со спутника. С базы Гюмри ничего не вылетало. Во всяком случае, спутники не только наши это показывают.

Пардон, а каким образом российские "Искандеры" с маркировкой 9М723 упали - не разорвались, кстати - на территории Карабаха среди мин расколотые? Это большой вопрос. Правда, сейчас можно придумать что угодно. Но с Гюмри не вылетало. Маркировка непонятная. В общем, реакция пока наших невоенных, я имею в виду дипломатов: "Что за черт?" И, собственно, это и моя реакция. Я думаю, что на этот вопрос придется отвечать все равно кому-то... Потому что это серьезная история", - заявил Венедиктов.

По его словам, это напоминает ситуацию с химическим оружием.

"У вас там гуляют "Искандеры" внутренние, то есть которые на вооружении только у российских Вооруженных сил, не экспортный вариант. Такая небезболезненная история. Реально нет ответа", - сказал Венедиктов.