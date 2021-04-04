Баку рассказал об обломках "Искандеров" в Карабахе

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу представило в Баку обломки двух ракет. Представитель агентства сказал журналистам, что это фрагменты ракет "Искандер", обнаруженные в городе Шуша 15 марта при проведении разминирования, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

"Город Шуша - важнейший стратегический пункт, после сдачи которого Ереван согласился на предложенный Москвой план прекращения огня и передачи Азербайджану ряда территорий Нагорного Карабаха и ранее оккупированных Арменией районов", - отмечает издание.

В статье отмечается, что представитель ANAMA показал фотографии частей ракет. По его словам, сейчас специалисты уточняют их модификацию.

"Обломки находились на расстоянии 780 метров друг от друга. Недавнее расследование показало, что в направлении города Шуша была выпущена ракета "Искандер-М", - заявил начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмайлов.

По его словам, в ходе проверки опознавательного номера ракеты (9М723) было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер".

Начальник главного штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян отказался комментировать эти сообщения. "Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению", - сказал он журналистам.

А представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие в Баку заявления, снова заявил, что ракетные комплексы "Искандер" в карабахском конфликте не применялись. "Насколько я понимаю, это новая информация", - сказал он журналистам.

Как обратили внимание журналисты, азербайджанские СМИ также сообщили, что, судя по маркировке, ракеты не представляли собой экспортный вариант, то есть были предназначены для использования российскими военными. Песков же в ответ напомнил им "историю с "Искандерами", пишет BBC.

"Речь идет о скандале, который крайне обострил политический кризис в Армении и привел к объявлению досрочных выборов. Администрация премьера Никола Пашиняна, заявлявшего о применении "Искандеров", впоследствии назвала это утверждение ошибочным, объяснив его тем, что Пашиняна неверно информировали", - отмечает издание.

Пескова спросили, есть ли у Кремля понимание, откуда могла появиться ракета от "Искандера", об обнаружении обломков которой заявили в Баку. "Нет, мы не располагаем информацией", - ответил он.

Пресс-секретарю президента России неизвестно, докладывали ли об этом Владимиру Путину "по линии военных" и располагает ли министерство обороны России "какой-то детальной информацией об этом".

Автор статьи напоминает, что минобороны России еще в феврале заявляло, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не использовался.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - говорилось в заявлении министерства.

Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении, заявляли в феврале российские военные. Сообщалось, что Армения получила от России экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Скандал и новую волну протестов в Армении вызвали слова Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Так он отреагировал на слова бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.

1 марта пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян сказала, что заявление Пашиняна о неэффективности российских "Искандеров" было вызвано неправильным информированием. "Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", - говорил тогда Песков.

Как пишет издание, сообщения из Баку - не первое и не единственное свидетельство использования этих комплексов Арменией.

"Косвенные следы их использования появились в последние дни войны. 9 ноября, за несколько часов до заключения лидерами Азербайджана, Армении и России соглашения о прекращении огня, в соцсетях появилось видео, которое показывает армянских солдат на фоне пусковой установки, из которой с разницей в 41 секунду вылетают две ракеты.

Местные журналисты подчеркивают, что "Искандер-Э" является единственной системой в арсенале Армении, способной выпускать ракеты с такой частотой", - пишет автор статьи.

Кроме того, еще в ноябре источник Би-би-си в правительстве Армении заявил об использовании "Искандеров" в последние дни войны. О применении этих оперативно-тактических ракет говорил и генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян, не представляя доказательств.

"Эта тема оставалась в зоне интересов военных экспертов до конца февраля - пока Никол Пашинян не заявил, что использованные во время войны ракеты российских комплексов "Искандер" "не взрывались или взрывались на 10%". Эти слова вызвали гнев в Москве, вскоре в министерстве обороны России заявили, что "Искандеры" в Карабахе не применялись, а Пашиняна ввели в заблуждение", - резюмирует BBC.