https://news.day.az/politics/1332193.html ОИС и впредь будет поддерживать Азербайджан - помощник генсека
ОИС и впредь будет поддерживать Азербайджан - помощник генсека
Организация исламского сотрудничества (ОИС) и впредь будет поддерживать Азербайджан.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал помощник по экономическим вопросам генсека ОИС Ахмад Каваеса Сенгендо, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"ОИС всегда поддерживала Азербайджан в нагорно-карабахском вопросе. Эта поддержка связана не только с тем, что Азербайджан является членом ОИС, но и со справедливой позицией страны. Азербайджан должен был освободить свои территории от оккупации", - сказал он.
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