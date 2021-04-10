Фонд YAŞAT направил на поддержку раненых в Отечественной войне и членов семей шехидов до 18 млн манатов

Из поступивших в Фонд "YAŞAT" средств 17 965 368,66 маната направлено на оказание поддержки 4 391 лицу из числа 5 505 человек, получивших ранения во время Отечественной войны, а также членов семей шехидов, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Из собранных в фонде средств на улучшение бытовых условий указанной категории граждан было направлено 13 399 587,50 маната, на погашение задолженностей - 2 959 921,6, на медицинские расходы - 1 705 433,75, на оплату учебы - 52 505,54 маната.

Также на ремонт домов было направлено 9 124 675,5 маната, на погашение банковских задолженностей - 2 850 169,66, на лечение - 1 377 271,43, на образование - 50 504,54, на установку отопительных систем - 8 008 манатов.

Отметим, что до настоящего времени средства в фонде составили 30 905 864,3 маната, из которых израсходовано 17 965 368,66 маната.