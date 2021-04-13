Президент Ильхам Алиев: Я обещал, что буду защищать территориальную целостность и сдержал слово

Я обещал, что буду защищать территориальную целостность и сдержал слово.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

"Придя в 2003 году к власти, приступая к президентской деятельности, я обещал, что буду защищать территориальную целостность и сдержал слово. Территориальная целостность Азербайджана защищалась на протяжении 17 лет. Несмотря на все попытки врага, никаких уступок не было сделано. Хотя были и давление, и угрозы", - сказал глава государства.