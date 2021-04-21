Фонд «YAŞAT» отправил в Турцию еще 12 тяжелораненых участников войны

Фонд "YAŞAT" отправил в Турцию еще 12 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, Алекберов Илькин Эльчин оглу, Атакишиев Юсиф Фариз оглу, Кязымов Кянан Чинар оглу, Эйвазов Сабухи Рагим оглу, Сейфуллаев Хавил Саядулла оглу, Османов Замир Шакир оглу, Гулиев Шахмар Анар оглу, Абдуллаев Парвин Девлет оглу, Алиев Арзу Кенуль оглу, Мамедкеримов Ниджат Афсун оглу, Мусаев Бахман Натиг оглу и Гусейнов Ульви Масум оглу продолжат обследование, лечение и реабилитацию в Турции.

Фонд "YAŞAT" будет контролировать их лечение до полного его завершения.

Фонд продолжает отправлять в соответствии с заключением врачей на лечение за рубеж тяжелораненых участников войны.

Напомним, что ранее на лечение в Турцию был отправлен 51 участник войны. Лечение семерых из них уже успешно завершено, и они вернулись на родину. Фонд также обеспечивает раненых участников войны в ходе их лечения лекарственными препаратами.