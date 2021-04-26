Президент Ильхам Алиев: Я приглашаю компании из дружественных стран к работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга

Я приглашаю компании из дружественных стран к широкомасштабным работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

"Сегодня перед нами стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В рамках процесса реконструкции будут использованы концепции "умный город", "умное село" и "зеленая энергия". Я приглашаю компании из дружественных стран к широкомасштабным работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга.

Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет, которые включают также положения о конкурентоспособном человеческом капитале и пространстве современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, стране чистой окружающей среды и "зеленого роста"", - сказал глава государства.