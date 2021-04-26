https://news.day.az/politics/1337557.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района - ВИДЕО
26 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.
В рамках поездки Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района.
Кадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первая леди Мехрибан Алиева.
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