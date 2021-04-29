https://news.day.az/politics/1338522.html Хафиз Пашаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Хафиз Пашаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Хафиза Мир Джалал оглу Пашаева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за продолжительную эффективную деятельность в развитии образования в Азербайджане.
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