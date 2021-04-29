Хафиз Пашаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Хафиза Мир Джалал оглу Пашаева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за продолжительную эффективную деятельность в развитии образования в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.