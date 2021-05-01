Началось строительство аэропорта в Зангилане - репортаж Trend TV - ВИДЕО
Строительство Зангиланского аэропорта, в церемонии закладки фундамента которого несколько дней назад принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиевым, уже началось. В настоящее время параллельно со строительными работами на территории ведется разминирование.
Об этом сказал в субботу Карабахскому бюро Trend официальный представитель ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Валех Амирасланов, передает Day.Az.
Он сообщил, что в настоящее время ведутся земляные работы на территории, где будет построена взлетно-посадочная полоса.
"Как и в Физули, работы в Зангилане идут быстрыми темпами. Для каждого из нас большая честь работать на наших освобожденных землях. Мы приложим максимум усилий для завершения работ в установленные сроки", - сказал Амирасланов.
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