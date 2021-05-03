https://news.day.az/politics/1339316.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Гызылагаджский национальный парк - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Гызылагаджский национальный парк - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 30 апреля посетила Гызылагаджский национальный парк.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре