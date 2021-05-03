Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Гызылагаджский национальный парк

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 30 апреля посетила Гызылагаджский национальный парк.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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