https://news.day.az/politics/1339331.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сербии в Азербайджане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сербии в Азербайджане - ФОТО
3 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в Азербайджане Драгана Владисавлевича.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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