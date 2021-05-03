Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сербии в Азербайджане

3 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в Азербайджане Драгана Владисавлевича.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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