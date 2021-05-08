Азербайджан будет учитывать только те заявления с Запада, которые соответствуют национальным интересам

Заявление 120 депутатов - это еще не мнение самого Европарламента, в котором заседают более 700 представителей.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Фархад Мамедов, комментируя подписание 120 депутатами ЕП обращения к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Лайен и к главе Европейского совета Шарлю Мишелю с призывом "предпринять действенные шаги для освобождения всех удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц".

По словам политолога, в течение долгого времени Азербайджан был свидетелем тенденциозного отношения Европарламента к нашей стране. Тут и вопрос вымышленных проблем с правами человека, и вопросы, связанные с армяно-азербайджанским карабахским конфликтом.

"Тут надо понимать, что политику Европейского союза выстраивает Еврокомиссия, а не Европарламент. А Еврокомиссия, как правило, руководствуется международно-правовыми документами, нормами и принципами, а не эмоциями. Тем более, что после каталонского кризиса европейцы поставили принцип территориальной целостности в приоритет. Фактически, во всех заявлениях Еврокомиссии и в рамках Восточного партнерства, и в рамках двусторонних отношений ЕС-Азербайджан подчеркивается приоритет именно этого принципа", - сказал наш собеседник.

Заявление 120 членов Европарламента, отметил он, это результат деятельности армянского лобби, диаспоры, исламофобских групп, групп, демонизирующих президента Турции. Все эти группы объединились и подписали такой документ. Возникает вопрос: почему люди, так озабоченные сегодня наследием армян Карабаха и армянскими диверсантами, молчали столько лет об уничтожении армянами азербайджанского наследия?

"Думаю, азербайджанская сторона как-то отреагирует. В любом случае, новые геополитические реалии, сложившиеся после 44-дневной войны, позволяют Азербайджану игнорировать те требования и предложения, которые не сходятся с национальными интересами, и принимать во внимание только то, что эти интересы учитывает", - подчеркнул азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева