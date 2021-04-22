Бессмысленные обсуждения в бессмысленной ПАСЕ

Продолжает работу весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как уже стало традицией в последние годы, организация собралась непонятно для чего и занялась обсуждением вопросов, которые не могут никак повлиять на улучшение жизни и ситуации в Европе и мире, решить основную на сегодня задачу - справиться с пандемией и так далее. Как всегда, ПАСЕ занялась любимым делом, которому посвящает свое время в последние годы - наездами, скандалами и разборками.

Главными объектами наездов в этой аморфной организации были Россия, Азербайджан и еще пара стран, по тем или иным причинам не устраивающие "дружную" европейскую семью. Как показала эта сессия, ничего не изменилось.

В прежние годы Азербайджан не раз поднимал в ПАСЕ актуальные вопросы, однако даже положительные решения по каким-то вопросам ничего не изменили. Помнится, пять лет назад азербайджанской делегации удалось добиться принятия резолюции по преднамеренному лишению армянскими оккупантами воды азербайджанских районов, то есть по водному шантажу, осуществлявшемуся Арменией все годы оккупации. Резолюция была принята, но дальше голосования Ассамблея не пошла. Евродепутаты посчитали, что и без того сделали Баку большое одолжение, хотя бы в чем-то признав реалии, сложившиеся в результате армянской оккупации. За резолюцией не последовало никаких действий, никакой критики в адрес Армении, никаких попыток решить проблему. Армения нарушала своим поведением все мыслимые и немыслимые европейские и международные конвенции, но так и осталась безнаказанной, и водный террор продолжался последующие пять лет, вплоть до начала второй карабахской войны и разгрома агрессора.

Резолюция по водному шантажу было, пожалуй, единственное заметное справедливое решение, принятое ПАСЕ за последние десятилетия. Что там было до того, нас мало интересует. Однако думается, что в этой структуре всегда главенствовали двойные стандарты и различные фобии. Эти особенности деятельности ПАСЕ создавали благоприятные условия для бессмысленных обсуждений и не менее бессмысленных голосований. Какой смысл в принятии решений, если евроструктура не способна добиваться их реализации?

Впрочем, вопрос является риторическим и может быть адресован и другим международным организациям, существующим лишь для обеспечения работой своих сотрудников.

После победы Азербайджана в войне и освобождения им самостоятельно собственных территорий, многие затаили раздражение, которые не могли выплеснуть по той простой причине, что на стороне Баку международное право. Чтобы обвинить Азербайджан в освобождении военным путем своих международно признанных территорий придется переписывать очень много основополагающих международных документов. А это чревато большими проблемами для самого же "цивилизованного мира".

На текущей сессии армянская делегация еще раз доказала, что Ереван неисправим, а ПАСЕ как была организацией из категории "ни рыба, ни мясо", так ею и остается. Армяне буквально заглушили европейцев громкими заявлениями, потопили в море истерик. Считающая себя центром вселенной Армения попыталась сосредоточить все внимание Европы на себе, якобы обиженной и притесненной. Учитывая, что территориальная целостность Азербайджана официально признана всеми присутствовавшими в зале заседаний и участвовавшими онлайн странами, жаловаться на освобождение азербайджанской стороной своих земель было невозможно. Единственной темой, где можно было найти сочувствие, является тема диверсантов. Кто только не вступался за членов бандформирования, обезвреженного в Азербайджане через месяц после завершения войны. Кто только не просил, не пытался торговаться. Теперь пришла очередь ПАСЕ как организации.

Запевалами в этой кампании были Армения и... угадайте с первого раза... ну конечно же, Франция. В конце концов, зевающие от скуки евродепутаты большинством голосов проголосовали за включение вопроса "армянских пленных" в повестку. Против была наша и турецкая делегации, Россия, которая не желает вынесения вопросов, где она имеет монополию на модерацию, на другие площадки, и двое честных депутатов от Сербии и Венгрии.

Армянское шоу состоялось, но почему-то не оставило у армян приятного послевкусия. Во-первых, потому что статический союзник выступил против Армении, во-вторых, потому что армяне и сами понимают, что все эти истерики, голосования, обсуждения - пустой звук. Стоило ли тратить усилия и нервные клетки, которые, между прочим, не восстанавливаются?

В Армении грядут выборы, и каждый старается, как может, показать себя. Каждый депутат, беря микрофон, представляет не Армению, а самого себя, любимого. Однако это вовсе не значит, что антиазербайджанская кампания была неорганизованной и хаотичной. Вовсе нет. По сведениям некоторых источников, за наступлением на Азербайджан в ПАСЕ стоит все тот же фонд Сороса. Хорошо известно, что властная верхушка и даже общественные организации Армении в большинстве находятся на подкорме у соросовских структур, отношения к которым в Азербайджане однозначно негативное. За большинством антиазербайджанских кампаний проглядывают уши с логотипом "открытого общества".

Армяне жаловались на отказ Баку вернуть диверсантов по всему миру, прислушались к ним пока что только в ПАСЕ. Но что из этого? Кто-то думает, что убивавшие через месяц после войны азербайджанских военных и гражданских лиц бандиты завтра же будут с песнями сопровождены первым классом в Ереван? Конечно же, нет. Азербайджан абсолютно прав в своих действиях, подкрепленных, как и всегда, международными законами и нормами. Поэтому никакие обсуждения и резолюции, если до этого дойдет, не могут повлиять на его решение. На его решение может повлиять только добрая воля Еревана. Армянская же сторона по старой привычке пытается разговаривать с Баку языком шантажа. Теперь вот нашли "папика" в лице ПАСЕ, ожидая, что Ассамблея все по-быстрому решит.

А что, разве когда-нибудь она что-нибудь решала? Мы уже говорили об этом в начале материала и не будем повторяться. Структура уже давно превратилась в рычаг давления на неугодные страны, но и в этом качестве не имеет успеха. Все, на что она способна с практической точки зрения, это ввести санкции. Вряд ли кто-то будет вводить санкции против Баку из-за диверсантов, и даже если это произойдет, это лишь ненадолго почешет самолюбие армянской стороны, которое оборвется, когда очередной самолет приземлится в Ереване пустым.

К сожалению, ПАСЕ и другие международные структуры потеряли всякий смысл. Это очень плохо, потому что миру для порядка необходимы авторитетные организации, но действующие строго в рамках мирового права, исключающие лоббинг чьих-то интересов и руководствующиеся только законом. В том, что это не так, велика вина армянства. Армяне превратили международные структуры в базар, покупая и продавая депутатов и голоса. Это отвратительно, тем не менее в той же ПАСЕ есть масса купленных армянством парламентариев, за хорошие гонорары поддерживающих интересы Армении.

Такое положение лишило структуру всяческого авторитета. Когда маленькая нищая страна, имеющая богатую и влиятельную диаспору, пардон, плюет на резолюции такой структуры, как ООН, что тут говорить о ПАСЕ, вообще утерявшей всяческий смысл. Если бы пять лет назад чудом одобренная резолюция по армянскому водному террору получила такое же чудесное продолжение, это в разы подняло бы авторитет структуры. Это был очень серьезный вопрос, имеющий в определенной степени глобальный характер, который мог стать указующим перстом для многих конфликтных зон на планете. Но не сложилось. Мало отдавать приказы, нужно еще и уметь обеспечивать их выполнение.

Так что, господа евродепутаты могут голосовать за что угодно, за любое проявление армянского националистического безумия. Мы свое дело знаем. Как знаем и свою правоту.

Зульфугар Ибрагимов