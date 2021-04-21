Армяне требуют от ПАСЕ и ООН закрыть парк в Баку

В открывшийся недавно на Белом бульваре Парк военных трофеев продолжают идти жители Баку, регионов, гости Азербайджана. Поток желающих посмотреть реальные экспонаты этого своеобразного музея под открытым небом не ослабевает. Граждане Азербайджана, независимо от национальности, однозначно сказали парку "да".

Тем временем не ослабевает и армянская истерика по поводу демонстрации позора армянской армии, перенесенная уже на международные площадки. Наши соседи бросились искать заступничества на различных европейских в международных организациях. Требуют осудить, заклеймить и даже закрыть парк в Баку.

Накануне бывший соратник Никола Пашиняна, а ныне оппозиционный депутат парламента Эдмон Марукян выступил в Парламентской Ассамблее Совета Европы с требованием о закрытии Парка трофеев. Этого, по его мнению, должна потребовать от азербайджанской стороны ПАСЕ, потому как парк воплощает собой "расовую ненависть" к армянам и Армении, и вообще, все это "омерзительно и неприемлемо". В ходе выступления Марукян демонстрировал европейским депутатам фотографии экспонатов парка, додумывая ситуации и даже выдавая изображенные сцены за фото "армянских пленных в цепях"... Тут хотелось бы поаплодировать дизайнерам парка, сумевшим обеспечить такую достоверность инсталляций, что их даже можно выдавать за реальные сцены.

Марукян пытался разбередить сердца европейцев фотографиями посетителей парка, которые е падают в обморок при виде восковых фигур и не кипят гневом, проходя мимо армянских касок. "Эти фотографии показывают, что расовая ненависть к Армении и армянам в Азербайджане носит системный характер", - заявил Марукян, потребовав закрытия Парка трофеев.

Почти одновременно с Марукяном с заявлением выступил глава армянской делегации в Парламентской ассамблее "Евронест" Виктор Енгибарян, усмотревший в бакинском парке доказательства "фашизма и геноцидальной политики".

За день до этого постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маркарян разразился обращением к генсеку организации Антонио Гутеррешу. Генсек ООН был "предупрежден" о том, что Парк в Баку свидетельствует о "намерения осуществить геноцид".

В Ереване, похоже, задумали большое дипломатическое наступление с целью удаления следов своего позора. При этом, пользуясь неосведомленностью европейцев, в ход идут подлог и искажения фактов. Как, например, демонстрируемые Марукяном фотографии и попытки выдать варварство собственных офицеров за содеянное азербайджанской стороной. Видеокадры, свидетельствующие о том, что армянских солдат приковывали на оборонительных позициях, чтобы не сбежали, облетели Интернет в период 44-дневной войны. Есть также сведения о возбуждении в Армении дел против военных по таким фактам. Откреститься от этих доказательств варварского отношения к собственным солдатам не получится.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Знаете, есть такое понятие как "мораль дикаря". Путешественники, посещавшие изолированные от мировой цивилизации тихоокеанские острова и исследовавшие зачатки общественной морали у дикарей, обнаружили полное отсутствие в их представлениях общечеловеческого измерения. По понятиям дикарей, "хорошо" - это когда удается удачно напасть на соседний остров, убить и съесть мужчин, захватить и увезти с собой их женщин и детей. Ну а плохо, когда дикари с соседнего острова, неожиданно напав, убьют и съедят его самого и других мужчин, захватят и увезут с собой их женщин и детей.

Примерно такую мораль продемонстрировал на апрельской сессии ПАСЕ лидер партии "Пресвященная Армения" Эдмон Марукян. Он потрясал снимками из Парка военных трофеев, открытого в Баку, и взвывал к международной общественности с призывами осудить Азербайджан, требовал незамедлительного освобождения плененных армянских диверсантов, проникших с территории Армении в Азербайджан и убивавших наших граждан, уже после объявленного перемирия. Но грош цена апелляции Марукяна к цивилизованности, гуманизму и морали. Ведь он молчал в тряпочку, когда экс-президенты Армении Кочарян и Саргсян, еще будучи полевыми командирами истребили в Ходжалах 612 азербайджанцев, среди которых множество женщин, детей и стариков. Марукян молчал, когда с трибуны того же ПАСЕ Роберт Кочарян, избранный, видимо, президентом Армении в награду за свои зверства в отношении азербайджанцев, массовые этнические чистки, грабежи и убийства, безо всякого смущения публично озвучил фашистский тезис "об этнической несовместимости армян и азербайджанцев". Марукян совершенно не возмущался военным преступлениям, совершенных армянскими генералами в ходе недавней 44 дневной войны, когда с территории Армении подвергали ракетным обстрелам мирные кварталы Гянджи и Барды, находящиеся в сотне километров от зоны боев. К сведению Марукяна там погибли около сотни мирных граждан, среди которых женщины, дети и старики, а более 400 получили ранения. Марукяна потрясает фото Парка военных трофеев из Баку, но его совесть не смущает фальсификации свидетельств "геноцида армян", за которые выдаются фотокопии картин русского художника Верещагина с курганами черепов, относящиеся к войнам 14-го века времен "Хромого" Тимура.

Одним словом, мораль Марукяна мало отличается от морали диких племен и сводится к простой формуле: все, что делается против армян, - плохо, но когда это же делают сами армяне против врагов, - это хорошо.

Подобное поведение армянских политиков и общественных деятелей нам, азербайджанцем не в новинку. Остается надеяться, что рано или поздно к ним придет осознание того, что в этом мире все строится на взаимной основе. Для того, чтобы апеллировать к праву, морали и гуманизму, необходимо самим их соблюдать, а не спекулировать и манипулировать фальшивым набором слов.

И, кстати, в цепи заковывали армянских солдат не в плену, а во время боя они собственные командиры приковывали их к пулеметам , чтобы те не бросали позиции. Это и было отражено в композиции Парка военных трофеев. Плохой пример, взятый армянами из опыта Первой мировой войны, но Марукяну пенять нужно за это не азербайджанцев, а свое варварское военное командование".

Требующие от международных организаций осудить якобы "варварство азербайджанцев" армянские деятели должны понимать, что против фото восковой фигуры в Парке трофеев азербайджанская сторона может выложить сотни реальных свидетельств армянских зверств, имевших место в ходе первой карабахской войны. Армянам не стоит забывать, что все военные преступления, совершенные ими в период 44-дневной войны, тоже зафиксированы и задокументированы. Отбиваться от всего этого инсталляцией несерьезно.

Армении, совершившей геноцид Ходжалы, кровавые этнически чистки на своей и на азербайджанской территории, тотально уничтожившей все на оккупированных землях, тридцать лет удерживающей в плену, а фактически в рабстве, более тысячи азербайджанцев, с самого начала было не место в Совете Европы и других европейских структурах. Поэтому взывать сегодня к их уставам и принципам непродуктивно.

Лейла Таривердиева